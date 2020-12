Epidemie covidu-19 v Česku roste, reprodukční číslo je 1,25

Praha - Epidemie nemoci covid-19 v Česku nadále roste, reprodukční číslo, které udává průměrný počet dalších nakažených od jednoho pozitivně testovaného, dosahuje hodnoty 1,25. Hrozí, že na konci roku bude v nemocnicích 7000 lidí s těžkým průběhem onemocnění, z toho 1100 na intenzivní péči. Novinářům to dnes řekl ředitel Ústavu zdravotnických informací a statistiky Ladislav Dušek. Výpočet skóre protiepidemického systému PES, podle kterého jsou v zemi nastavena opatření proti šíření epidemie, bude od ledna upraven tak, aby zohledňoval zátěž nemocnic, doplnil ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO).

Podle Duška trvá riziko, že v následujících sedmi až 14 dnech vzroste počet hospitalizovaných lidí s covidem-19. Nyní je v nemocnicích asi 4700 lidí, přes 700 vyžaduje intenzivní péči. Počty hospitalizovaných už v některých regionech rostou, to platí například pro Olomoucký nebo Moravskoslezský kraj.

Na denním nárůstu nových případů se podle Duška podílí také plošné antigenní testování veřejnosti, které začalo 16. prosince. Od té doby se udělalo asi 158.000 testů, z toho zhruba 9400 bylo pozitivních. U antigenního testování dosahuje pozitivita pěti procent, u PCR testů, na které chodí spíše lidé se žádankou od lékaře, je to podle Duška asi 30 procent. Antigenní testování se v posledních dnech podle něj podílí asi na 20 procentech denních nových případů.

Vláda dnes rozhodla o přechodu do nejpřísnějšího stupně protiepidemického systému od 27. prosince. Pokud by nebyla přijata opatření, mohlo by podle Blatného denně přibýt asi 15.000 nově diagnostikovaných případů.