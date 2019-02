Praha - Na celém území České republiky pokračuje plošná chřipková epidemie. Počet nemocných se ale za uplynulý týden zvýšil pouze o 2,6 procenta na 1758 na 100.000 obyvatel, vyplývá z informací Krajské hygienické stanice Libereckého kraje. Nemoci zatím podlehlo 15 lidí. Některé nemocnice kvůli epidemii zcela zakázaly, nebo omezily návštěvy.

Hranici pro vyhlášení plošné epidemie Česko překročilo minulý týden. Objevuje se převážně virus chřipky typu A. Nejvíc nemocných přibylo u dospělých od 25 do 69 let. Mezi jednotlivými kraji nejsou velké rozdíly v nemocnosti. V některých krajích se podíl nemocných snížil, hygienici to přičítají zejména jarním prázdninám.

Nejvyšší podíl nemocných má Liberecký kraj, kde připadá na 100.000 obyvatel 2105 lidí s akutním respiračním a chřipkovým onemocněním. Zákaz návštěv tam platí v nemocnicích po celém kraji a také v některých ústavech sociální péče. Na jižní Moravě je na 100.000 obyvatel 2034 nemocných, ve Zlínském kraji to pak je 2012 nemocných. V Jihočeském kraji zemřelo na následky chřipky pět starších lidí. Primárně se ale léčili s jiným základním onemocněním. Karlovarští hygienici hlásí čtyři úmrtí.

Kvůli chřipkovým onemocněním platí zákaz návštěv například v nemocnicích v celém Libereckém kraji, ve všech pěti nemocnicích akutní péče v Pardubickém kraji, ve většině nemocnic Královéhradeckého kraje, v Českých Budějovicích, Jindřichově Hradci, Chebu, Karlových Varech, Šumperku, Prostějově nebo v Novém Městě na Moravě. Některé další nemocnice návštěvy omezily, týká se to i šesti z osmi pražských nemocnic.

Ode dneška je ze stejného důvodu nově uzavřeno sociální zařízení Diakonie na Písecku. Návštěvy zakázal třeba i Domov pro seniory ve Sloupnici na Orlickoústecku. Omezeny jsou v Domově Simeon v Horní Jelení na Pardubicku, který se stará o lidi se sníženou soběstačností.

Celoplošná epidemie chřipky už propukla ve většině evropských států včetně sousedních.

Počet nemocných na 100.000 obyvatel ČR:

Kalendářní týden 1. 2. 3. 4. 5. 6. Počet 840 1096 1158 1447 1715 1758

zdroj: SZÚ a krajské hygienické stanice