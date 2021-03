EPH uzavřel s mezinárodními bankami smlouvu o úvěrech ve výši miliardy eur

Praha - Energetický a průmyslový holding (EPH) podnikatele Daniela Křetínského uzavřel se skupinou mezinárodních bank novou smlouvu o úvěrech ve výši miliardy eur (asi 26 miliard Kč). Krok má zjednodušit strukturu jeho financování. ČTK o tom dnes informoval mluvčí holdingu Daniel Častvaj. Na základě informací dostupných EPH patří tato transakce k největším bankovním financováním realizovaným v letošním roce na českém úvěrovém trhu.

Smlouvu podle Častvaje EPH uzavřel se syndikátem mezinárodních bank a Komerční bankou jako agentem úvěrů. Syndikát bank tvoří mimo jiné Bank of China (CEE) Ltd., COMMERZBANK Aktiengesellschaft jednající prostřednictvím COMMERZBANK Aktiengesellschaft, pobočka Praha, Credit Suisse AG, ING Bank N.V., Prague branch, Komerční banka, a.s., SMBC Bank EU AG a UniCredit Bank Czech Republic a Slovakia a.s. V pozici takzvaného pověřeného vedoucího aranžéra je Citibank Europe plc.

Právním poradcem věřitelů byla advokátní kancelář Baker & McKenzie. Úvěrové linky jsou poskytnuté jako nezajištěné s rovnocenným postavením s ostatní finanční zadlužeností EPH a jsou splatné tři roky od podpisu smlouvy o úvěrech. EPH předpokládá použití čerpaných úvěrů primárně na částečné refinancování ostatní finanční zadluženosti skupiny EPH a na všeobecné korporátní účely.

"Toto je další průlomová transakce skupiny EPH vedoucí ke zjednodušení její struktury financování, podpoře jejího budoucího růstu a zároveň nám umožní realizovat naši strategii v oblasti udržitelnosti," řekl dnes finanční ředitel a člen představenstva EPH Pavel Horský.

EPH byl založen v roce 2009. Společnosti, které jsou součástí skupiny EPH, zaměstnávají kolem 25.000 lidí. Holding zahrnuje přes 70 společností po celé Evropě. Křetínský je podle loňského žebříčku časopisu Forbes jedním z nejbohatších Čechů s majetkem v hodnotě 78 miliard korun.

Do akcionářské struktury EPH se loni v prosinci vrátil slovenský finančník a jeden ze zakladatelů skupiny J&T Patrik Tkáč. Aktuálně vlastní 44 procent minus jednu akcii holdingu. Majoritní podíl nadále patří Křetínskému a skupině manažerů, kteří v EPH drží 56 procent a jednu akcii. Křetínskému, který vykonává manažerskou kontrolu nad holdingem, nepřímo patří 50 procent akcií firmy a jedna akcie.