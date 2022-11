EP zřejmě podpoří přijetí Chorvatska do Schengenského prostoru

Brusel - Evropský parlament dnes s největší pravděpodobností posune Chorvatsko o krok blíže k vstupu do Schengenského prostoru. Očekává se, že europoslanci na plenárním zasedání schválí stanovisko podporující vstup země do této evropské zóny volného pohybu. Definitivně by se o věci mohlo rozhodnout ještě před koncem českého předsednictví v Radě Evropské unie - tedy do konce letošního roku.

Parlamentní zpráva o připravenosti Chorvatska na vstup do Schengenu minulý měsíc hladce prošla příslušným výborem. Zpravodaj Paulo Rangel uvádí, že zrušení kontrol na hranicích Chorvatska s dalšími zeměmi EU nic nebrání.

Evropský parlament má ve věci pouze poradní roli. Rozhodující slovo mají vlády členských zemí unie, přičemž rozšíření Schengenu vyžaduje jednomyslné rozhodnutí. Evropská komise i české předsednictví v radě doufají, že se jej podaří přijmout do konce roku.

Komise už na podzim 2019 přijala stanovisko, že Chorvatsko zajistilo vytvoření podmínek pro aplikaci schengenských pravidel. Loni v prosinci pak připravenost země uznali také lídři členských zemí EU, konečné rozhodnutí ale zatím nepřišlo. Ještě výrazně déle čekají na souhlas rady Bulharsko a Rumunsko, jejichž vleklou snahu vstoupit do Schengenu chce české předsednictví rovněž v prosinci dotáhnout do konce.

Europoslance dnes čekají hlasování také o mnoha dalších bodech, včetně návrhu souvisejícího se snahou EU zbavit se závislosti na ruských fosilních palivech. Parlament přijme stanovisko k tomu, jakým způsobem by členské země měly do svých "plánů obnovy", které vznikly v reakci na pandemii, zapracovat body týkající se přechodu na alternativní energetické zdroje.