EP oslavil MDŽ s Jacindou Ardernovou a Kamalou Harrisovou

Novozélandská premiérka, viceprezidentka USA, předsedkyně Evropské komise a předseda EP ocenili ženy bojující v první linii proti pandemii covid-19.

Evropský parlament si krátce před zahájením březnového plenárního zasedání připomenul Mezinárodní den žen. Zaměřil se na posílení postavení žen ve společnosti a jejich vedoucí úlohu v boji proti pandemii koronaviru.

Předseda Evropského parlamentu David Sassoli uvedl: „Tato pandemie hrozí zničením výsledků desetiletí trvajícího boje evropských žen za právo na práci, za sdílení péče, na autonomii, respekt a za právo přijímat vlastní rozhodnutí.“ Předseda EP rovněž poukázal na platové rozdíly žen a mužů v EU: „Ženy v Evropě vydělávají v průměru o 14,1 procenta méně než muži. To je nepřijatelné,“ zdůraznil a dodal, že EP bude intenzivně pracovat na návrhu komise v oblasti závazných opatření na zabezpečení mzdové transparentnosti. David Sassoli svůj projev zakončil žádostí o urychlenou ratifikaci Istanbulské úmluvy členskými státy EU a výzvou, aby násilí páchané na ženách bylo definováno jako celoevropský zločin.

Předsedkyně vlády Nového Zélandu Jacinda Ardernová ve svém předem nahraném poselství zdůraznila, že současná pandemie prohloubila strukturální nerovnosti mezi ženami a muži. „Pouze prostřednictvím plného a smysluplného zapojení žen do rozhodování na všech úrovních můžeme zajistit, aby naše reakce na pandemii zohledňovala potřeby každého jednotlivce,“ vyzdvihla. „Všichni víme, že nadcházející rok bude těžký. Bude to zkouška pro nás lídry, během obnovy po [pandemii] covid-19 ale budeme muset odolávat falešným slibům protekcionismu a nacionalismu. Musíme také udělat více pro to, abychom do [procesu] obnovy zahrnuli podniky řízené ženami tak, aby rychleji pocítily výhody obchodu,“ dodala novozélandská premiérka.

Ve svém předem nahraném videu se místopředsedkyně Spojených států amerických Kamala Harrisová zaměřila na četné problémy, s nimiž se ženy během současné krize potýkají. „Musíme zajistit bezpečnost žen doma a v každé komunitě. V práci se k nim musíme chovat důstojně a vytvořit struktury, které zajistí, že se budou moci starat o rodiny a zároveň vyniknout na pracovišti. V neposlední řadě musíme zajistit rovnost žen v rozhodovacím procesu, což má zásadní význam pro svobodnou a spravedlivou demokracii. Nejedná se pouze o akt dobré vůle, je to známka síly. Vybudujeme-li svět, který pamatuje i na ženy, naše země budou bezpečnější, silnější a více prosperující.“

Kamala Harrisová se rovněž vyjádřila k budoucnosti vztahů mezi EU a USA: „Prezident Biden a já se těšíme na spolupráci s poslanci tohoto parlamentu na posílení transatlantické aliance.“ V souvislosti s mnoha současnými světovými krizemi viceprezidentka USA dodala: „Naše spolupráce má zásadní význam pro prosazování těch zásad, které posilují demokracii: odpovědnost a transparentnost, právní stát a lidská práva. Nepřehlížejme proto příležitosti, které jsou přímo před námi.“

Oslavu zakončila projevem předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová, která uvedla: „Příliš mnoho ženám v Evropě chybí základní příležitost pracovat a vydělávat. Dnes je míra zaměstnanosti žen 67 procent, u mužů je to 78 procent. To je jednoduše neakceptovatelné. Minulý týden jsme stanovili nový cíl pro Evropu: musíme snížit rozdíl v zaměstnanosti žen a mužů o polovinu a do konce tohoto desetiletí musí mít 78 % Evropanů práci. Nebude to snadné, ale učiníme vše, co je v našich silách, abychom toho dosáhli,“ uvedla Ursula von der Leyenová. „Komise žádá všechny členské státy, aby se ve svých plánech na podporu oživení po [pandemii] covid-19 zaměřily na ženy. Ke skutečnému oživení dojde pouze tehdy, budou-li tyto plány určeny všem,“ uvedla předsedkyně EK.