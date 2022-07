EP navrhuje zvýšit cíle ohledně podílu udržitelných paliv v letecké dopravě

Pohled do prázdného sálu Evropského parlamentu ve Štrasburku.

Štrasburk - Evropský parlament (EP) dnes přijal vyjednávací stanovisko k návrhu nařízení, jehož cílem je snížit uhlíkové emise v letecké dopravě skrze navyšování role náhražek za fosilní paliva. Takzvaná udržitelná paliva by podle EP měla k roku 2050 tvořit 85 procent dodávek na unijních letištích, což je výrazně vyšší cíl oproti plánu Evropské komise. Konečnou podobu regulace stanoví vyjednávání zástupců EP, komise a Rady EU.

Chystané nařízení by nutilo dodavatele leteckých paliv od roku 2025 začít do svého mixu zahrnovat alternativní pohonné hmoty, jako jsou syntetická paliva či biopaliva, případně i vodík. Unijní exekutiva navrhla, aby se jejich minimální podíl navyšoval z počátečních dvou procent na 32 procent k roku 2040 a 63 procent o deset let později.

EP chce poslední dva uvedené limity zvýšit na 37, respektive 85 procent. Návrh s těmito a dalšími úpravami na plenárním zasedání podpořilo 334 europoslanců, 95 jich bylo proti a 153 se hlasování zdrželo.

Cílem legislativní iniciativy je "dekarbonizovat" leteckou dopravu, která v roce 2017 podle zpravodaje EP Sörena Gadeho stála za 3,8 procenty všech uhlíkových emisí EU. Komise odhaduje, že zejména syntetická paliva mohou drasticky omezit produkci emisí ve srovnání s těmi fosilními. Zároveň uznává, že nové povinnosti pro dodavatele by vzhledem k vyšším nákladům na paliva vedly ke zvýšení cen letenek, a to asi o osm procent k roku 2050.

Europoslanci k plánu unijní exekutivy přidali desítky pozměňovacích návrhů, které se kromě podílu alternativních paliv týkají například i jejich definice. Tu chtějí rozšířit o "recyklovaná uhlíkatá paliva vyrobená z plynů ze zpracování odpadu a výfukových plynů" průmyslových zařízení, dále o elektřinu z obnovitelných zdrojů a vodík. Naopak se staví proti palivům na bázi potravinářských a krmných plodin či paliv získaných z palmového oleje.

Zpravodaj EP Gade dnes na rozpravě hovořil o prvním kroku k "dekarbonizaci sektoru, u kterého je dekarbonizace možná nejtěžší". "Dnes jsme ukázali, jak na to, a vyslali silný a ambiciózní signál občanům Evropy," dodal později.

Evropská komise návrh nařízení předložila loni v létě jakožto jednu ze součástí klimatického balíčku s názvem Fit for 55. Ten má Evropskou unii dovést k 55procentnímu snížení emisí skleníkových plynů do roku 2030 oproti úrovni z konce minulého století. Část týkající se leteckých paliv nyní čekají vyjednávání označovaná jako trialog, kterými nedávno prošla reforma trhu s emisními povolenkami či norma, která prakticky znemožňuje prodej nových aut se spalovacími motory od roku 2035.

"Je dobré vidět, jak tato důležitá agenda postupuje kupředu," řekla dnes v EP eurokomisařka pro energetiku Kadri Simsonová. Zároveň však dala najevo, že s některými návrhy europoslanců nesouhlasí. "Stanovení vyšších, závazných cílů musí být pečlivě zváženo, s ohledem na celkovou environmentální integritu návrhu, zátěž pro letecké dopravce a potřeby zachovat dobře fungující letecký trh," uvedla.