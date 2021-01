Energetici i během nouzového stavu zaznamenávají nekalé praktiky

Praha - Energetické firmy i během současného nouzového stavu zaznamenávají nekalé praktiky podvodníků. Vyplývá to z jejich vyjádření. Společnost innogy v dnešní tiskové zprávě uvedla, že týdně řeší přes 50 stížností na jednání takzvaných energošmejdů, roste především počet stížností na podvodné aukce. Změnu by podle firmy měla přinést vládní novela energetického zákona, o které by měli poslanci jednat příští úterý.

"Naše regionální zákaznická centra musí neustále řešit stížnosti na zprostředkovatele prodeje energií. Například na jižní Moravě skupina šmejdů oběhla několik obcí nebo malých měst v regionu a pod záminkou kontroly plynoměrů oklamala najednou desítky seniorů," řekl dnes ředitel innogy pro maloobchod a marketing David Konvalina.

Podle firmy jsou na denním pořádku často beznadějné případy oklamaných seniorů, kterým pak hrozí mnohatisícové sankce. "V některých případech naši poradci řešili podvodné jednání, kdy se energošmejd vydával za doručovatele zásilky, například od vnoučat, a místo předávacího protokolu si nechal podepsat plnou moc k převodu energií, nebo přímo smlouvu," uvedl Petr Cupal z Asociace občanských poraden, která s innogy spolupracuje.

Typickým klientem asociace je osamocený senior starší 70 let často se zdravotními a mentálními poruchami. Tito lidé špatně vidí, artikulují, mají horší orientaci a jsou obecně velmi zranitelní vůči praktikám různých obchodních predátorů, podotkla energetická firma. "Energošmejdi využívají slabin našich klientů a nechávají je nevědomky podepsat smlouvy, kterým buď nerozumí, nebo nevědí o udělení svého souhlasu k plné moci ke změně dodavatele. O té se většinou dozvědí, až z výzvy k úhradě služeb za změnu dodavatele energií, nebo z následné před exekuční výzvy," dodal Cupal.

Nekalé chování podvodníků zaznamenává i ČEZ. Podle mluvčího firmy Romana Gazdíka se během covidu snížila aktivita podomních prodejců, podvodníci ale zvýšili své úsilí například po telefonu. "Vznikly i úplně nové firmy, které se cíleně zaměřují na okrádání spotřebitelů. Právě jsem mluvil s jedním naším zákazníkem, kterému hrozí pokutou 10.000 korun. Podvodníci mu řekli, že podepisuje přihlášku do takzvané energetické soutěže, místo toho mu pak přišla smlouva od nového dodavatele elektřiny a plynu," dodal.

Vláda návrh novely energetického zákona proti takzvaným energošmejdům přijala v polovině loňského března. Některé oborové asociace v čele s Svazem obchodu a cestovního ruchu (SOCR ČR) kritizují, že novela od té doby zatím neprošla ani prvním čtením ve Sněmovně. Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (za ANO) na podzim řekl ČTK, že důvodem je covidová agenda. I on několikrát označil legislativu proti energetickým šmejdům za nesmírně důležitou.

Úprava mimo jiné přichází s vymezením pojmů zprostředkovatel a zprostředkovatelská činnost, které nyní nejsou v legislativě blíže definovány a regulovány. Zásadní novinkou je zavedení povinné registrace těchto podnikatelů v elektronickém registru, který bude spravovat Energetický regulační úřad.