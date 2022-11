Embiid je s 59 body rekordmanem sezony NBA, Garland také dal přes padesát bodů

New York - Joel Embiid se blýskl v NBA 59 body a nejlepším výkonem této sezony přispěl k výhře basketbalistů Philadelphie nad Utahem 105:98. Navíc přidal přidal jedenáct doskoků, osm asistencí a sedm bloků. Stal se tak prvním hráčem v historii soutěže, který dokázal zapsat přes 50 bodů, deset doskoků, pět asistencí a pět bloků v jediném utkání. Životní noc prožil i Darius Garland, jeho 51 bodů však Clevelandu nestačilo a Cavaliers prohráli s Minnesotou 124:129.

Embiid navázal na 42 bodů ze sobotního zápasu proti Atlantě a předvedl jeden z nejlepších výkonů, jaké kdy NBA viděla od podkošového hráče. V poslední čtvrtině proti Utahu dal 26 z 27 bodů Philadelphie a celkově se postaral o 58 procent bodů svého týmu. Navíc i díky jeho dvěma blokům už Utah v posledních třech minutách neskóroval.

"Byl to nejdominantnější výkon, jaký jsem kdy viděl, pokud počítáme útok i obranu. Bylo to něco neuvěřitelného," žasl trenér Philadelphie Doc Rivers.

V historii Sixers nastříleli víc bodů jen Wilt Chamberlain (68, 65, 62 bodů) a Allan Iverson (60 bodů). "Jsou to obrovské legendy, které neskutečně respektuji. A být v jejich společnosti pro mě znamená hodně. Prostě jsem měl horkou ruku a spoluhráči mě proto hledali," řekl Embiid, který jako teprve třetí hráč v historii dal ve dvou zápasech po sobě přes sto bodů. Rázem se dostal na třetí místo tabulky střelců s průměrem 32,3 bodů na zápas.

Garland takovou radost z nejlepšího výkonu kariéry neměl. Sám sice trefil deset trojek a zaostal jen šest bodů za rekordem Clevelandu, ale Kavalíři přesto prohráli. "Když jsem šel střídat, ani jsem nevěděl, že mám padesát bodů. Nikdo mi to neřekl a já se jen soustředil na to, jak zápas vyhrát. Statistiky jsem nesledoval. To je skvělé na tomto týmu, že nám nejde o statistiky, ale o tým. Proto nemohu mít radost ze svého výkonu, když jsme prohráli," řekl Garland.

Minnesotu táhli za výhrou D'Angelo Russell s 30 body a 12 asistencemi a Karl Anthony Towns s 29 body.

Zazářil i Anthony Davis, který svým nejlepším výkonem sezony v podobě 37 bodů a 18 doskoků dovedl Los Angeles Lakers k výhře 116:103 nad Brooklynem. Lakers vyhráli teprve potřetí v sezoně, přestože postrádali LeBrona Jamese.

Také Shai Gilgeous-Alexander nastřílel 37 bodů a Oklahoma City i díky němu přestřílela New York 145:135. Josh Giddey v dresu Thunder přidal triple double 24 bodů, 10 doskoků a 12 asistencí.

Obhájce titulu Golden State podlehl v derby Sacramentu 115:122. V dresu Kings zářil Domantas Sabonis s 26 body a 22 doskoky.

Výsledky NBA

Chicago - Denver 103:126, Cleveland - Minnesota 124:129, LA Lakers - Brooklyn 116:103, New York - Oklahoma City 135:145, Philadelphia - Utah 105:98, Sacramento - Golden State 122:115, Washington - Memphis 102:92.

Tabulka:

Východní konference:

Atlantická divize:

1. Boston 13 10 3 76,9 2. Philadelphia 14 7 7 50,0 Toronto 14 7 7 50,0 4. New York 13 6 7 46,2 5. Brooklyn 14 6 8 42,9

Centrální divize:

1. Milwaukee 12 10 2 83,3 2. Cleveland 13 8 5 61,5 3. Indiana 12 6 6 50,0 4. Chicago 14 6 8 42,9 5. Detroit 14 3 11 21,4

Jihovýchodní divize:

1. Atlanta 13 8 5 61,5 2. Washington 14 8 6 57,1 3. Miami 13 6 7 46,2 4. Orlando 13 4 9 30,8 5. Charlotte 14 3 11 21,4

Západní konference:

Jihozápadní divize:

1. Memphis 14 9 5 64,3 2. Dallas 12 7 5 58,3 3. New Orleans 13 7 6 53,8 4. San Antonio 13 6 7 46,2 5. Houston 13 2 11 15,4

Severozápadní divize:

1. Denver 13 9 4 69,2 Portland 13 9 4 69,2 3. Utah 15 10 5 66,7 4. Oklahoma City 13 6 7 46,2 5. Minnesota 14 6 8 42,9

Pacifická divize:

1. Phoenix 12 8 4 66,7 2. LA Clippers 13 7 6 53,8 3. Sacramento 12 6 6 50,0 4. Golden State 13 5 8 38,5 5. LA Lakers 13 3 10 23,1