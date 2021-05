EMA doporučila nasazení vakcíny Pfizeru u dětí od 12 do 15 let

Berlín - Evropská agentura pro léčivé přípravky (EMA) dnes doporučila nasazení vakcíny proti covidu-19 firem Pfizer/BioNTech u dětí od 12 do 15 let. Oznámila to na twitteru s tím, že látka by měla být aplikována stejně jako dosud u již schválené kategorie starších 16 let, tedy dvěma injekcemi v rozmezí alespoň tří týdnů. Agentura poznamenala, že rozhodnutí o tom, zda a kdy vakcínu v této věkové kategorii nasadit, bude nyní na jednotlivých státech.

Jedná se o první preparát v EU, který dostal souhlas EMA s nasazením u dětí, k podobnému kroku se již dříve rozhodly úřady v USA či Kanadě.

Experti považují naočkování dětí a mladistvých za zásadní krok k dosažení kolektivní imunity, a tím k poražení pandemie. Někteří však kritizují snahy bohatých států naočkovat všechny svoje obyvatele, zatímco v chudších částech světa se zatím nedostává dostatečného počtu vakcín ani pro starší či zranitelnější osoby.

Firmy Pfizer a BioNTech v březnu zveřejnily studii, která ukazovala 100 procentní účinnost jejich vakcíny proti covidu-19 u zkušebního vzorku 2260 mladistvých mezi 12 a 15 lety. Zároveň se neobjevily náznaky nežádoucích vedlejších účinků.

EMA dnes ve vyjádření také uvedla, že je potřeba zvýšit tempo očkování v EU a že za tímto účelem pracuje na povolení pro rozšíření výrobní kapacity vakcín. Chce rovněž zmírnit pravidla pro skladování již vyrobených dávek.

Podle agentury současná data nepoukazují na to, že by kvůli některým novým variantám koronaviru bylo nutné uvažovat o budoucím doporučení třetí dávky vakcíny k posílení imunity. Tomuto problému však EMA bude nadále věnovat svou pozornost.