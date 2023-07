Eliška Křenková dostane v Karlových Varech cenu za mimořádný umělecký výkon

Karlovy Vary - Eliška Křenková se za své herecké výkony v českých filmech letos v Karlových Varech stane držitelkou ceny Modrá kostka za mimořádný umělecký výkon. Jako sedmnáctá v pořadí dostane symbolickou kostku vybroušenou z modrého polodrahokamu lapis lazuli v pátek. ČTK to dnes za organizátory ceny sdělil Michal Dolana.

Cenu si Křenková podle organizátorů získala svými výkony ve snímcích Rafťáci, Muži v naději, Křižáček a nově Úsvit. "Pokud byste se náhodou rozhodli, že letos chcete vidět pouze jeden český film, měl by to být Úsvit. Výtvarně pojaté dílo, v němž exceluje právě Eliška Křenková, navíc vždy oděná do šatů modré barvy. Kdo jiný by měl dostat innogy Modrou kostku v podobě modrého kamene lapis lazuli než právě ona," uvedl Tomáš Varcop, předseda představenstva innogy Česká republika.

Detektivní drama Úsvit režiséra Matěje Chlupáčka se představilo ve světové premiéře v hlavní soutěži letošního karlovarského filmového festivalu. "Snímek Úsvit je celistvým a nádherným uměleckým dílem. Helena, kterou hraje Eliška Křenková, je naprosto přesvědčivá. Její herecký výkon musel být pro všechny diváky světové premiéry doslova fascinující," konstatoval Martin Chalupský, ředitel komunikace innogy Česká republika.

innogy Modrou kostku uděluje energetická firma od roku 2006 za mimořádný umělecký výkon ve filmu, který koprodukovala. Podílela se tak na devíti desítkách celovečerních českých snímků.

Loni obdržela ocenění herečka Judit Bárdosová. Jeho dalšími držiteli jsou například Václav Neužil za roli legendárního atleta ve snímku Zátopek, Alois Švehlík jako Rypar v dramatické komedii Na střeše, Jiří Vejdělek za režii road movie Tátova volha nebo Kryštof Hádek jako Kobra v sociálním dramatu Kobry a Užovky.