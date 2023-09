Elektromobil raději uchovávejte v chladu

Zatím to není zcela oficiální výzkum, ale z dat americké společnosti Recurrent vyplývá, že delší životnost vysokonapěťové baterie mají ty vozy Tesla, které jsou provozovány v oblastech s nižšími teplotami.

Recurrent má v současnosti díky svému software přístup k podrobným údajům z více než 12 500 elektromobilů Tesla v USA. Nedávno zveřejnila také jinou studii, podle které i časté rychlodobíjení nezpůsobuje předčasný pokles kapacity baterií Tesel.

Nynější výzkum prokázal, že méně klesá kapacita baterie oblastech s chladnějším a přímořským podnebím než tam, kde často bývají vysoké teploty. Je to zdánlivý paradox, protože chlad má přímý vliv na okamžitý dojezd elektromobilu.

V teple sice nový elektromobil na jedno dobití dojede dále, ale při dlouhodobém působení vysokých teplot se kapacita a tudíž i životnost jeho baterie snižuje rychleji než u těch vozů, které jsou provozovány v chladnějším klimatu.

Teplo totiž může způsobovat v baterii nežádoucí chemické reakce, které pak způsobují její rychlejší degradaci. Obecně přijímanou hranicí, kdy takové reakce začnou ve zvýšené míře probíhat, je přibližně 30 stupňů Celsia.

A co z toho vyplývá pro majitele elektromobilů u nás? Jednoduše to, že by se v létě měli snažit parkovat co nejvíce ve stínu a ještě lépe v krytých garážích.

Autonaelektřinu.cz