Elektrizující atmosféra v Mnichově vícebojaři Helceletovi vynahradila Tokio

Mnichov - Vícebojař Adam Sebastian Helcelet se na evropském šampionátu cítil na lepší výkon než konečných 8000 bodů, ale elektrizující atmosféra na Olympijském stadionu v Mnichově mu to vynahradila. Bavorská metropole žije multisportovním evropským šampionátem a atletika není výjimkou. Bezmála sedmdesátitisícový kotel žene vpřed zejména domácí závodníky, ale na této vlně se vezou i ostatní.

Desetiboj nabídl německému publiku hned několik příběhů. Jednak loučení evropského šampiona z Berlína 2018 Arthura Abeleho, které bylo ještě okořeněné zrušením jeho diskvalifikace v běhu na 110 metrů překážek a dopoledním sólozávodem. A pak také mimořádné vzepětí Niklase Kaula, jenž ovládl závěrečné dvě disciplíny a sebral dlouho vedoucímu Simonu Ehammerovi ze Švýcarska zlato. "Zažít tohle všechno bylo skvělé, ať už loučení Abeleho nebo vítězství Kaula. Němci udělali skvělou kulisu. A atmosféra skvělá, to jsem si vynahradil Tokio maximálně," vzpomínal Helcelet na loňské olympijské hry, které se kvůli koronaviru konaly bez diváků.

Desetibojaři jsou zvyklí na závěr dvoudenních bojů obíhat čestné kolo a užívat si obdiv fanoušků. Dnes při závěrečné patnáctistovce hnalo frenetické publikum Kaula za zlatem tak vehementně, že to už vypadalo podobně. "S mojí rychlostí na patnáctistovce asi jo," usmíval se Helcelet. Společně s dalšími vícebojaři pak dojatému Abelemu vytvořili špalír, kde si mohl vychutnat závěr dvoudenního loučení. "Ta rozlučka byla dokonalá, takhle bych chtěl taky jednou končit," zasnil se třicetiletý český reprezentant.

Vicemistr Evropy z roku 2016 zvažuje, jestli bude ještě letos závodit. "Uvidím, jak se budu cítit zítra. Byl jsem hodně bolavý, nebyl jsem si úplně jistý, jestli zvládnu deset disciplín. V tyčce mě při prvním pokusu mě hodně zabolelo v zádech. To jsem myslel, že bude konečná. Naštěstí jsem to rozhýbal a dali jsme je do kupy, že jsem to dokončil. Kdybych byl v pohodě, šel bych ještě Talence," dodal k víceboji, který se ve Francii koná zhruba za měsíc.