Elektrické Bugatti nevznikne do roku 2030

I když je značka Bugatti v současnosti začleněna do společnosti s chorvatským výrobcem supersportovních plně elektrických vozů Rimac, sama svým zákazníkům elektromobily nabízet nebude. Určitě ne do roku 2030, prozradil britskému magazínu AutoCar designový ředitel Bugatti Achim Anscheidt.

Zatím se vývojáři luxusní sportovní automobilky zaměří na přípravu hybridního modelu. Očekává se, že připraveno pro vstup na trh by mohlo být přibližně v roce 2027. Fakticky by se mělo jednat o nástupce současného hypersportu Chiron. Pro zajímavost - nedá se očekávat, že by cenovka tohoto vozu klesla pod hranici pěti milionů dolarů.

Nový výrok může být pro fanouška Bugatti trošku překvapením. Vloni, když se tvořil společný podnik Bugatti Rimac, totiž šéf chorvatské automobilky Mate Rimac prohlásil, že ještě do konce desetiletí bude na silnicích elektrický vůz Bugatti. Nyní tedy zřejmě došlo k přehodnocení původních plánů.

Bugatti již v současnosti není součástí koncernu Volkswagen. Ten si však ponechal jistý vliv na rozhodování jejího managementu, protože je vlastníkem dceřiné společnosti Porsche, která zase drží 45 procent akcií v podniku Bugatti Rimac.

Rimac již od léta sériově vyrábí elektrické superauto Nevera. Jeho elektromotory mají společný výkon 1914 koní. Vůbec první vyrobený exemplář získal exmistr F1 z roku 2016 Nico Rosberg.

