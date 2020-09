Elektrická Škoda Enyaq bude stát přes milion Kč

Praha - ¨Nová čistě elektrická Škoda Enyaq bude stát v základu 1,059.900 Kč. Zájemci v Česku si jí budou moci začít dopředu objednávat od čtvrtka 3. září. SUV s udávaným dojezdem až 510 kilometrů se začne vyrábět v hlavním závodě Škody v Mladé Boleslavi ještě před koncem roku. Automobilka to uvedla v tiskové zprávě při dnešní světové premiéře vozu.

Do úprav výrobní linky pro nový model Škoda investovala v posledním roce 32 milionů eur, tedy asi 840 milionů korun. Elektromobily se na ní budou vyrábět spolu s Octaviemi nebo modelem Karoq. Je to jediná výrobní linka v celém koncernu, která umožňuje paralelní výrobu vozů na konvenční platformě MQB a elektrické MEB. Enyaq je první sériový vůz Škody na bázi modulární platformy pro elektromobily (MEB) koncernu Volkswagen. Zároveň to je jediný koncernový vůz na této platformě vyráběný v Evropě mimo Německo.

Auto o délce 4,65 metru bude dodávané s elektromotory o výkonu od 132 do 225 kW a pohonem zadních nebo všech kol. Vrcholný model Enyaq RS iV zrychlí z nuly na 100 km/h za 6,2 vteřiny a maximální rychlost činí 180 km/h, tedy o 20 km/h vyšší než u ostatních výkonových verzí. Nejvýkonnější verze také může táhnout přívěs o hmotnosti až 1400 kg.

"Představením vozu Enyaq iV vstupuje Škoda Auto do nové éry. Je to první čistě elektrický vůz Škoda na bázi modulární platformy pro elektromobily. Díky dlouhému dojezdu, krátkým nabíjecím časům, snadnému ovládání a dostupným cenám nabízí vůz Simply Clever elektromobilitu," uvedl předseda představenstva Thomas Schäfer.

Baterie jsou umístěné v podlaze auta. Vůz lze dobít doma přes noc pomocí tzv. wallboxu (nabíjecí stanice) na střídavý proud s výkonem až 11 kW. V závislosti na kapacitě baterie trvá dobíjení šest až osm hodin. Umožňuje také dobíjení na rychlonabíjecích stanicích na stejnosměrný proud s výkonem až 125 kW, kde dobíjení baterie z pěti na 80 procent kapacity trvá v ideálním případě 38 minut.

Nabíjecí karta MyŠkoda Powerpass umožní dobíjení na většině dobíjecích stanic v zemích Evropské unie. Automobilka se také zapojí do výstavby sítě rychlonabíjecích stanic Ionity po celé Evropě.

Centrální displej s úhlopříčkou 13 palců je dosud největší obrazovka použitá ve voze Škoda. Pomocí aplikace ŠKODA Connect App je pak možné na dálku ovládat dobíjení baterie nebo klimatizaci interiéru před plánovanou cestou. Auto je vybavené Matrix LED hlavními světlomety a na přání také osvětlenou přední maskou. Nová nabídková struktura usnadňuje individuální konfiguraci vozu. Tematické pakety a několik samostatných položek výbavy na přání lze nakonfigurovat jednoduše a v několika krocích. Limitovaná edice 1895 vozů Founders Edition, která připomíná historii podniku a také jeho založení Václavem Laurinem a Václavem Klementem před 125 lety, je plánovaná na jaro 2021.

Cena elektromobilů na českém trhu začíná na zhruba půl milionu Kč za mini vůz Škoda Citigo iV. Nejlevnější elektromobily kategorie SUV, Hyundai Electric nebo Mazda MX30, stojí zhruba od 850.000 Kč výše. Jsou ale menší než Enyaq. Prodej elektromobilů v současnosti v Česku představuje necelé jedno procento trhu. Počet prodaných nových elektrických vozů se letos do konce července zvýšil 3,2krát na 1110. Celkově jezdí na českých silnicích asi 4000 elektromobilů. Jejich většímu rozšíření brání vyšší cena i nedostatek dobíjecích míst. V Česku je v současné době přes 400 aktivních dobíjecích stanic.

Čistě bateriové elektromobily v Evropě táhnou dotace. Francouzi například mohou zažádat až o 12.000 eur (315.240 Kč), což se blíží polovině ceny levnějších modelů, Nizozemci mají nárok na 4000 eur. Německo nedávno své dotace na nákup elektromobilu navýšilo na dvojnásobných 6000 eur a od samotného výrobce zájemce obdrží až další 3000 eur. V Česku jsou dotované jen nákupy elektromobilů pro firmy a organizace, nikoliv pro soukromé osoby. Firmy mohou dostat přibližně až 40 procent ceny vozu. S elektromobily v Česku je možné bezplatně parkovat na modrých zónách.