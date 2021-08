Horní Počaply (Mělnicko) - Hnědouhelná elektrárna Mělník III bude definitivně odstavena v druhé polovině srpna. Celou mělnickou elektrárnu ČEZ postupně změní na nízkoemisní. Celková investice v lokalitě může od letošního roku do roku 2030 dosáhnout 20 až 30 miliard korun, sdělila na dotaz ČTK mluvčí ČEZ Alice Horáková.

Nyní již elektrárna Mělník III nevyrábí, během srpna bude podle mluvčí i formálně vyřazena z české zdrojové základny. Odstavení tohoto bloku je prvním krokem postupné přeměny celého komplexu, jehož provoz by měl být více ekologický. "Po kompletní transformaci lokality předpokládáme pokles měrných emisí na výrobu elektřiny a tepla na méně než polovinu proti současnému stavu," popsala Horáková.

Uhelné zdroje v Mělníku nahradí nové s nižšími emisemi: plynová kotelna a paroplynový zdroj. "ČEZ zvažuje také další možnosti, jako zařízení na energetické využití odpadů (ZEVO), elektrokotle nebo kotle na biomasu," doplnila Horáková.

V dalších letech podle ní dojde k uzavření Elektrárny Mělník II, která do té doby bude částečně fungovat v režimu záložního zdroje, tedy v omezeném provozu. Jako poslední skončí nedávno modernizovaná elektrárna Mělník I.

Elektrárna Mělník III s blokem 500 MW byla uvedena do trvalého provozu v roce 1981. Až do zprovoznění nového zdroje v Ledvicích byla největším uhelným blokem v Česku. V letech 1994 až 1998 prošel blok výraznou modernizací s cílem prodloužit jeho životnost a dočkal se odsíření. Po jeho odstavení se lokalita změní na čistě teplárenskou. Mělnická elektrárna dodává teplo do Prahy, Mělníka, Neratovic i některých okolních obcí.