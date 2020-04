Ekonomové navrhují novelu zákona pro odklad odvodu DPH

Praha - Ekonomové z občanské iniciativy KoroNERV-20 navrhují novelu zákona, která by podnikatelům umožnila odklad odvodu daně z přidané hodnoty (DPH) minimálně do ledna 2021. V tiskové zprávě uvedli, že měsíčně se na DPH průměrně vybere 60 miliard korun a odklad by tyto peníze nechal podnikatelům, kteří tak mají mít více peněz na placení závazků a dalších věcí. Jde o jinou skupinu odborníků než tým Národní ekonomické rady vlády (NERV), jejíž činnost ve čtvrtek obnovila vláda.

"Poslanecká sněmovna schválila množství krizových zákonů, ale podle našeho názoru na jeden podstatný zapomněla. Již od minulého týdne apelujeme na vládu, aby se snažila ulehčit podnikatelům zejména tím, že jim něco z jejich povinností odpustí, což je dle našeho názoru mnohem vhodnější, než povinnost důsledně vyžadovat a následně připustit vratku, odpustek nebo jakoukoliv jinou formu subvence," uvedli členové skupiny KoroNERV-20. Vláda by podle nich měla nadále také držet koncept odvodu DPH z vystavených faktur a nezavádět odvod jen z těch zaplacených.

KoroNERV-20 vznikl jako neformální občanská iniciativa ve druhé polovině března 2020. Primárním cílem skupiny je zmenšit dopady pandemie covid-19 na českou ekonomiku. Všichni členové se na platformě podílejí zdarma. Mezi členy patří mimo jiné bývalý viceguvernér České národní banky (ČNB) Mojmír Hampl, ekonom a ředitel Nemocnice na Bulovce Jan Kvaček, ekonomové Michal Mejstřík a Tomáš Sedláček nebo šéf státní Státní Exportní garanční a pojišťovací společnosti (EGAP) Jan Procházka.

Členy vládou obnovené NERV jsou z ekonomů mimo jiné hlavní ekonom Generali CEE Holding a bývalý guvernér ČNB Miroslav Singer, profesor CERGE-EI a člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Štěpán Jurajda, nebo Jan Švejnar, Miroslav Zámečník, Lukáš Kovanda a Tomáš Sedláček, který je i členem KoroNERV-20. Jedinou ženou je ekonomka Ilona Švihlíková. Hlavním úkolem NERV má být vyhledávání možných problémů ve fungování ekonomiky nebo doporučení při přípravě strategických hospodářských dokumentů vlády. Rada by také měla vyhodnotit přijatá opatření kvůli šíření koronaviru a navrhnout opatření související s přípravou státního rozpočtu na rok 2021.

Vládní opatření, která mají za cíl zamezit dalšímu šíření nákazy onemocnění covid-19, zasáhla velkou část tuzemského hospodářství. S výraznými ztrátami počítají velké průmyslové firmy, malé a střední podniky, drobní živnostníci, ale i běžné domácnosti.

Členové KoroNERV-20 k 10.dubnu 2020:

Mariana Čapková, sociální ekonomka, zastupitelka HMP Radim Dohnal, ekonom, M&A poradce Otakar Foltýn, bezpečnostní analytik Marta Gellová, ekonomická diplomatka, EFPA ČR Mojmír Hampl, ekonom, bývalý viceguvernér ČNB David Havlíček, ekonom, finanční ředitel EGAP Jiří Hlavenka, podnikatel, investor Bob Kartous, VŠEM, autor knihy No Future Petr Kolouch, ředitel pražské záchranné služby Pavel Krejča, PR manažer Jan Kvaček, ekonom a demograf, ředitel Nemocnice Na Bulovce Michal Mejstřík, ekonom, profesor Univerzity Karlovy Daniel Münich, ekonom, výkonný ředitel IDEA při CERGE-EI Jiří Nekovář, ekonom, daňový expert, poradce Danuše Nerudová, ekonomka, rektorka Mendelovy univerzity Jan Procházka, ekonom, předseda představenstva EGAP Tomáš Sedláček, ekonom, makrostratég ČSOB Petr Smejkal, lékař, epidemiolog, IKEM Petr Stuchlík, investor, finančník Pavel Vyhnánek, ekonom, náměstek primátora HMP Petr Zahradník, ekonom, expert na EU Tereza Zavadilová, ekonomická novinářka Lenka Zlámalová, ekonomická novinářka Lukáš Zrůst, insolvenční správce se zvláštním oprávněním Adam Zvonař, tajemník KoroNERV-20

Zdroj: TZ KoroNERV-20

Členové NERV, které jmenovala vláda:

Tomáš Salomon, generální ředitel a předseda představenstva, Česká spořitelna Jan Juchelka, generální ředitel a předseda představenstva, Komerční banka Miroslav Singer, hlavní ekonom Generali CEE Holding, bývalý guvernér ČNB Vladimír Dlouhý, prezident Hospodářské komory ČR Jan Švejnar, ředitel Centra pro globální hospodářskou politiku, Kolumbijská univerzita v New Yorku Štěpán Jurajda, profesor CERGE-EI, člen Rady pro výzkum, vývoj a inovace Daniel Beneš, předseda představenstva a generální ředitel, ČEZ Bohdan Wojnar, člen představenstva, Škoda Auto Petr Jonák, ředitel vnějších vztahů, Coca-Cola Miroslav Zámečník, nezávislý ekonom, bývalý zástupce České republiky ve Světové bance Lukáš Kovanda, hlavní ekonom Czech Fund Tomáš Sedláček, ekonom ČSOB, vysokoškolský pedagog Daniel Prokop, sociolog PAQ Research, Fakulta sociálních věd UK Jakub Havrlant, zakladatel a generální ředitel Rockaway Capital Ladislav Bartoníček, předseda dozorčí rady O2 Czech Republic Ilona Švihlíková, ekonomka, členka týmu ekonomů Ústředního krizového štabu

Zdroj: ministerstvo průmyslu a obchodu