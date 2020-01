Ekonomika USA loni vzrostla o 2,3 procenta, nejpomaleji za 3 roky

Washington - Hrubý domácí produkt (HDP) Spojených států se loni zvýšil o 2,3 procenta. To je nejméně od roku 2016 a znamená to, že růst už druhý rok za sebou zaostal za tříprocentním cílem administrativy prezidenta Donalda Trumpa. Vyplývá to z údajů, které dnes zveřejnilo americké ministerstvo obchodu. Předloni největší ekonomika světa vzrostla o 2,9 procenta.

Za loňským zpomalením hospodářského růstu v USA stály zhoršující se ekonomické podmínky ve světě a negativní dopady obchodního sporu s Čínou. Předloni největší ekonomika světa vzrostla o 2,9 procenta. V letošním roce by růst mohl podle ekonomů zvolnit asi na 1,8 procenta, výhled navíc čelí více rizikům. K nim patří i nový koronavirus, který se šíří z Číny.

V samotném čtvrtém čtvrtletí americká ekonomika vzrostla o 2,1 procenta, což je stejné tempo jako ve druhém kvartálu. Čtvrtletní růst byl v souladu s očekáváním analytiků v anketě agentury Reuters.

Podnikové investice se ve čtvrtém čtvrtletí snížily o 1,5 procenta. Pokles tak zaznamenaly už třetí čtvrtletí za sebou, což je nejdelší série od roku 2009. Na podnikatelskou důvěru mělo negativní dopad napětí v obchodních vztazích.

Spotřebitelské výdaje, které se na celkové ekonomické aktivitě v USA podílejí více než dvěma třetinami, se ve čtvrtém čtvrtletí zvýšily o 1,8 procenta. Jejich růst tak výrazně zpomalil z 3,2 procenta ve třetím kvartálu.

Americká centrální banka (Fed) ve středu podle očekávání ponechala svou základní úrokovou sazbu beze změny a poukázala na pokračující hospodářský růst a příznivé podmínky na trhu práce ve Spojených státech. Šéf Fedu Jerome Powell rovněž upozornil na známky stabilizace světové ekonomiky. Varoval nicméně, že nadále existují rizika pro budoucí vývoj, včetně nového typu koronaviru.

Powell uvedl, že nový koronavirus pravděpodobně naruší ekonomickou aktivitu v Číně a možná i na globální úrovni. Dodal, že Fed vývoj kolem koronaviru pozorně sleduje, na posouzení rozsahu jeho makroekonomických dopadů je ale ještě příliš brzy.