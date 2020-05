Ekonomika podle odhadů klesla v 1. čtvrtletí meziročně o tři pct.

Praha - Česká ekonomika v prvním čtvrtletí meziročně o mezičtvrtletně vykázala pokles i přes to, že opatření proti šíření koronaviru omezila ekonomickou aktivitu až v druhé půlce března. Vyplývá to z vyjádření analytiků oslovených ČTK. Ti tak v průměru odhadují meziroční pokles ekonomiky v prvním čtvrtletí o zhruba tři procenta a mezičtvrtletní o 4,3 procenta. Český statistický úřad zveřejní první předběžný odhad vývoje hrubého domácího produktu (HDP) za první čtvrtletí v pátek 15. května.

Rozpětí odhadů oslovených ekonomů je pro první čtvrtletí poměrně výrazné. V meziročním vyjádření se odhady poklesu ekonomiky pohybují od 1,4 do 6,3 procenta. V případě mezičtvrtletního vývoje odhady počítají s poklesem od 2,7 do 7,6 procenta. Ve druhém čtvrtletí pak lze podle ekonomů očekávat dvouciferný propad ekonomiky.

"Vývoj domácí ekonomiky v prvním čtvrtletí byl zásadně ovlivněn koronavirovými vládními opatřeními. Ekonomická aktivita byla sice paralyzována až od poloviny března, avšak i to stačilo k tomu, aby v souhrnu za celé první čtvrtletí došlo k významnému poklesu hospodářství," uvedl analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák. Ve druhém čtvrtletí lze pak podle něj očekávat dvouciferný pokles ekonomiky.

Česko v prvním čtvrtletí patřilo podle hlavního ekonoma Patria Finance Jana Bureše k méně zasaženým lokalitám. "Ale tvrdost a včasnost opatření pravděpodobně zanechala na české ekonomice větší stopy než na sousedním Německu. Zatímco pokles v Německu se pravděpodobně bude pohybovat mezi dvěma až třemi procenty mezičtvrtletně, v Česku to může být o tři až čtyři procenta," uvedl.

Podle analytika Raiffeisenbank Víta Hradila pandemie koronaviru a následná restriktivní opatření od poloviny března téměř zastavily ekonomickou aktivitu. "Přitom nejvýrazněji byl zasažen sektor služeb, avšak výroba se zastavila i v řadě průmyslových podniků. Z hlediska výdajů bude podstatně omezena zejména spotřeba domácností a investiční aktivita," uvedl.

I podle hlavního ekonoma UniCredit Bank Pavla Sobšíka je propad HDP převážně výsledkem karanténních opatření, která byla nastartována v Česku s předstihem před většinou ostatních evropských zemí. "Tato okolnost dává šance, že by mezičtvrtletní pokles HDP v následném období mohl být v Česku mírnější než jinde," uvedl.

Význam hodnoty propadu HDP za první čtvrtletí bude přitom podle hlavního ekonoma ING Jakuba Seidlera spočívat mimo jiné v tom, že umožní lépe odhadnout dopad koronavirových opatření na ekonomiku v druhém čtvrtletí. "Vzhledem k tomu, že duben byl zasažen celý a květen se navrací do normálu také velmi pomalu, tříprocentní propad ekonomiky v prvním čtvrtletí tažený dvěma březnovými týdny by znamenal, že pokles v druhém čtvrtletí bude mnohem citelnější, a to zhruba kolem 10 procent," uvedl Seidler.