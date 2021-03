Ekonomika loni klesla o rekordních 5,6 pct., letos se čeká růst

Dlouhodobý vývoj celoročních hodnot od roku 1993 do roku 2020.

Dlouhodobý vývoj celoročních hodnot od roku 1993 do roku 2020. ČTK/

Praha - Česká ekonomika loni klesla o rekordních 5,6 procenta kvůli dopadům šíření pandemie koronaviru. Vyplývá to z dnes zpřesněného odhadu Českého statistického úřadu (ČSÚ). V samotném čtvrtém čtvrtletí loni klesl hrubý domácí produkt (HDP) Česka meziročně o 4,7 procenta, mezičvrtletně naopak stoupl o 0,6 procenta. Podle ekonomů údaje za poslední loňské čtvrtletí ukázali poměrně dobrou odolnost české ekonomiky, a to hlavně díky průmyslu. Navíc meziroční pokles české ekonomiky ve čtvrtém čtvrtletí byl o 0,7 procentního bodu mírnější, než očekávala Česká národní banka.

"Výkon české ekonomiky v minulém roce klesl nejvíce v novodobé historii. Nejvýrazněji k poklesu, o 2,2 procentního bodu, přispěl vývoj ve skupině odvětví obchodu, dopravy, ubytování a dále průmysl o 2,1 procentního bodu," uvedl k celoročnímu výsledku ředitel odboru národních účtů ČSÚ Vladimír Kermiet. Na straně poptávky byly podle něj hlavním faktorem nižší investice a spotřební výdaje domácností.

Výdaje na konečnou spotřebu domácností loni klesly o více než pět procent. Tvorba hrubého fixního kapitálu za celý rok 2020 byla podle statistiků o 8,5 procenta nižší než v roce 2019. Klesaly především investice do dopravních prostředků a strojního vybavení. Naopak výdaje vládních institucí loni vzrostly, a to o 2,9 procenta.

"Čtvrté čtvrtletí bylo ekonomicky nejméně postiženým od začátku pandemie. Revize čtvrtého čtvrtletí byla ovšem příliš malá na to, aby pohnula s celoročním výsledkem," upozornil hlavní ekonom UniCredit bank Pavel Sobíšek.

Za celý letošní rok pak čekají analytici většinou růst mezi dvěma až třemi procenty, přičemž upozorňují, že výsledek bude záležet především na zvládnutí pandemie a očkování populace. "Z loňského poklesu se bude ekonomika vzpamatovávat nejméně dva roky, protože už ani začátek letošního roku není nijak oslnivý. Nadějně vyznívá až druhá polovina roku, kdy by mohla konečně pokročit vakcinace a život v ČR by se mohl vracet opět do normálu," uvedl analytik ČSOB Petr Dufek.

Rovněž analytik společnosti Akcenta Miroslav Novák upozornil, že základním předpokladem udržitelného hospodářského oživení v dalších čtvrtletích letošního roku zůstává jednoznačně očkování populace a zvládnutí pandemie.

Hrubý domácí produkt představuje celkovou peněžní hodnotu všech výrobků a služeb vytvořených na určitém území za dané období. Naposledy zaznamenala česká ekonomika pokles v roce 2012. O rok později stagnovala a v letech 2014 až 2019 pokaždé rostla.