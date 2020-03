Ekonomika letos podle České spořitelny klesne o 4,2 až 9,9 %

Praha - V případě, že omezení ekonomiky kvůli opatřením proti šíření koronaviru budou trvat většinu druhého čtvrtletí, česká ekonomika zřejmě letos klesne o 6,7 procenta. Vyplývá to z nejnovějších odhadů České spořitelny. V případě, že by opatření trvala déle, tak by podle odhadů spořitelny ekonomika letos klesla o 9,9 procenta. Optimistický scénář pak počítá s rychlým nástupem tzv. chytré karantény a zvýšením vládních opatření na podporu ekonomiky. V takovém případě by ekonomika klesla letos o 4,2 procenta. Příští rok by ale mělo nastat ekonomické oživení a ekonomika by se měla vrátit k růstu.

Rovněž další finanční instituce většinou odhadují vývoj ekonomiky na základě několika scénářů. Zásadní nejistotou v současnosti je totiž podle ekonomů délka trvání karanténních opatření. Na počátku roku, před koronavirovou pandemií, se většina ekonomů shodovala, že česká ekonomika letos poroste zhruba o dvě procenta.

"Česká ekonomika v letošním roce spadne do recese. Výrazně poklesnou investice a vývozy, mimo jiné i v důsledku poklesu německé ekonomiky, který předpokládáme v pásmu od mínus tří do mínus pěti procent. Do záporných čísel se dostane také spotřeba domácností," uvedl hlavní ekonom České spořitelny David Navrátil.

Hloubka recese bude podle něj záviset na tom, jak dlouho bude aktuální stav trvat. "Pokud by se začala ekonomika ještě během druhého čtvrtletí navracet zpět směrem ke standardnějšímu fungování, může dojít k rychlejšímu oživení domácí poptávky. Stát totiž toto období překlene výrazným zvýšením svých výdajů a trh práce tak nemusí být tolik dotčen," uvedl.

Navrátil dále upozornil, že na rozdíl od finanční krize v letech 2008 a 2009 očekává, že ekonomické oživení bude relativně rychlé a po nastartování se ekonomika vrátí relativně rychle k slušnému růstu. Příští rok by tak ekonomika mohla stoupnout v případě základního scénáře o tři procenta. U pesimistického scénáře by mohla ekonomika stoupnout o 0,4 procenta a u optimistického o 3,8 procenta.

Podle nejnovějších odhadů ekonomů Raiffeisenbank by měla česká ekonomika kvůli dopadům šíření koronaviru v letošním roce klesnout o 5,2 procenta. Pokles ekonomiky přitom očekávají u všech okolních států. U Německa počítají s poklesem o 4,1 procenta, u Slovenska o šest procent, u Maďarska o 3,5 procenta a u Polska o dvě procenta. V příštím roce by se pak měly ekonomiky všech zemí regionu vrátit k růstu.

V případě, že by nařízená omezení trvala do konce dubna, počítá Raiffeisenbank v alternativním scénáři s poklesem ekonomiky o 6,1 procenta. Pokud by ale byla omezení odvolána až v polovině června, ekonomika by mohla podle odhadu klesnout letos až o 14,3 procenta.

Ministerstvo financí po schválení změn v rozpočtu oznámilo, že očekává letos pokles ekonomiky o 5,1 procenta. Podle odhadů poradenské společnosti Deloitte by mohla česká ekonomika letos klesnout až o deset procent. Odhad předpokládá dvouměsíční výrazné omezení ekonomické aktivity v řadě odvětví. Dalším klíčovým předpokladem je výrazná recese ve všech zemích, které jsou významnými obchodními partnery Česka, v reakci na ochromení ekonomiky koronavirem a preventivními opatřeními.