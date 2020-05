Ekonomika klesla v 1. čtvrtletí kvůli viru nejvíce od krize 2009

Praha - Česká ekonomika v letošním prvním čtvrtletí klesla meziročně o 2,2 procenta a mezičtvrtletně o 3,6 procenta. Pokles je podle Českého statistického úřadu nejvyšší od ekonomické krize v roce 2009. Výsledky výrazně ovlivnila celosvětová pandemie koronaviru a s ní spojená restriktivní opatření. Data podle guvernéra ČNB Jiřího Rusnoka odpovídají očekáváním České národní banky i celého trhu a nic nemění na výhledu ČNB na další vývoj české ekonomky, spíše jej potvrzují. ČNB letos očekává za celý rok pokles ekonomiky o osm procent. V alternativním odhadu počítá ČNB s poklesem HDP až o 13,5 pct.

Pokles české ekonomiky v prvním čtvrtletí způsobilo značné zhoršení bilance zahraničního obchodu i propad investiční aktivity. Utlumena byla spotřeba domácností. Ekonomiku naopak stimulovala vládní spotřeba. Předseda Českého statistického úřadu Marek Rojíček dnes řekl, že ve druhém čtvrtletí očekává horší vývoj.

Obdobně hovoří ekonomové. Podle nich dno ekonomické aktivity přijde ve druhém čtvrtletí, pokles očekávají dvouciferný. Dnešní data ale nevedla k tomu, že by výrazně přehodnocovali odhady vývoje ekonomiky za celý rok. Nadále tak počítají s propadem ekonomiky v rozmezí od 6,5 do 11 procent.

Propad české ekonomiky je podobný vývoji v eurozóně a celé EU. V eurozóně HDP v prvním čtvrtletí klesl proti předchozím třem měsícům o 3,8 procenta, v celé unii se snížil o 3,3 procenta. V obou případech to je nejvýraznější pokles od začátku měření v roce 1995.

Více například mezičtvrtletně klesla česká ekonomika podle dat Eurostatu ve srovnání s ekonomikou Německa (-2,2 pct.), Polska (-0,5 pct.) nebo Maďarska (-0,4 pct.). Naopak hůře na tom bylo například Slovensko (-5,4 pct.), Itálie (-4,7 pct.) nebo Španělsko (-5,2 pct.). Délka a hloubka restriktivních opatření proti šíření koronaviru byly ale v jednotlivých zemích rozdílné.

Ekonom skupiny Natland Petr Bartoň upozornil, žečeský propad je sedmý nejhorší v Evropě. "Všechny ostatní státy, kde je propad horší (s výjimkou Slovenska), začaly s omezeními dříve, a ta tak covid ovlivnil růst více. Intenzita zásahu do ekonomiky je proto u nás přinejmenším srovnatelná se západní Evropou," sdělil.

Česká vláda kvůli koronaviru v polovině března přijala řadu opatření, kterými omezila volný pohyb a cestování, sdružování, podnikání, kulturu, sport, školní výuku a další aktivity. Některé firmy kvůli tomu zavřely provoz, jiným podnikům naopak chyběli zaměstnanci třeba i kvůli uzavřeným hranicím.

Nyní se opatření kvůli příznivé epidemiologické situaci postupně uvolňují. V pondělí se otevřely například obchodní domy, zahrádky restaurací nebo kadeřnictví, povolena byla mezinárodní přeprava. Další vlna uvolňování má následovat 25. května, kdy například otevřou hotely a restaurace.

Dnes zveřejněný předběžný odhad ČSÚ prozatím nespecifikuje detaily vývoje HDP, bližší strukturu zveřejní ČSÚ na začátku června.

Podle alternativního scénáře vývoje české ekonomiky, který počítá s pomalejším opadnutím první vlny pandemie koronaviru a zároveň s nástupem další vlny na konci letošního roku, by mohla česká ekonomika letos klesnout až o 13,5 procenta a příští rok o 1,5 procenta. Vyplývá to ze Zprávy o inflaci, kterou dnes zveřejnila Česká národní banka.

Podle tohoto scénáře by Evropu zasáhla druhá vlna pandemie koncem letošního roku. Vládní karanténní opatření by byla opět zavedena na dva měsíce od října do Vánoc, ale v podstatně menším měřítku než během první vlny.

Další méně negativní scénář ČNB počítá s déletrvající pandemií a rovněž delšími negativním dopady v zahraničí. Podle něj by česká ekonomika letos klesla o 10,1 procenta a příští rok by stoupla o 3,2 procenta.

V základním scénáři počítá prognóza ČNB letos s poklesem ekonomiky o osm procent a příští rok s růstem o čtyři procenta. I přes obnovení růstu se ale podle něj ekonomika do konce příštího roku nedostane na úroveň před pandemií koronaviru.

"Doplňující negativní scénáře je potřeba chápat jako určité teoretické cvičení, přitom scénáře nepředjímají a nenaznačují, jak konkrétně by centrální banka v dané situaci reagovala," uvedl hlavní ekonom ING Jakub Seidler.

U všech scénářů, včetně toho základního, je podle něj třeba mít na paměti, že není vůbec jisté, zda by se řada ekonomických proměnných skutečně vyvíjela tak, jak scénáře předpokládají, tedy zda by očekávanému propadu HDP odpovídal odhadovaný vývoj inflace, mezd či měnového kurzu. "Jde jen o určité předpoklady modelu centrální banky, tyto předpoklady jsou nastaveny tak, jak uvedené vazby fungovaly v minulosti, případně jsou mírně expertně poupraveny, ale současná situace je natolik mimořádná, že tyto vazby platit nemusí," upozornil.

Například scénář s druhou vlnou pandemie podle Seidlera ukazuje na snížení úrokových sazeb centrální banky do záporných hodnot, což by reálně zřejmě ČNB neučinila. "Je tak patrné, že v tomto scénáři by ČNB přistoupila k méně standardním nástrojům měnové politiky, ať by šlo o zahájení kvantitativního uvolňování či znovuobnovení kurzového závazku," uvedl.

Model nejhoršího scénáře zároveň počítá příští rok s oslabením koruny až na 31,6 koruny za euro. Guvernér ČNB Jiří Rusnok ale dnes označil za nepravděpodobné úvahy, že by koruna mohla skutečně oslabit až například na 32 korun za euro. "Je to úroveň, kterou si však fakticky nedokážu představit po dobu mého mandátu jako guvernéra ČNB. To by muselo být spojené s nějakou apokalypsou," uvedl. Zároveň vyloučil v dohledné době zavedení kurzového závazku, tedy spuštění devizových intervencí jako v listopadu 2013.

Scénáře vývoje české ekonomiky

Scénář HDP 2020 (v pct.) HDP 2021 Inflace 2020 (v pct.) Inflace 2021 Kurz koruny 2020 (Kč/EUR) Kurz koruny 2021 Základní -8 4 2,8 2,1 26,90 27,50 Déletrvající pandemie -10,1 3,2 2,6 1,8 27,50 28,60 Druhá vlna pandemie -13,5 -1,5 2,5 1,7 28,50 31,60

Zdroj: Zpráva o inflaci, ČNB