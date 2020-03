Ekonomika je podle Rusnoka a Babiše na dopady koronaviru připravena

Praha - Připravenost české ekonomiky na dopady šíření koronaviru je velmi dobrá, a to jak ze strany vlády, tak i centrální banky. Po setkání s premiérem Andrejem Babišem (ANO) to uvedl guvernér České národní banky Jiří Rusnok. Babiš zároveň uvedl, že situace českého bankovního sektoru je jedna z nejlepších v Evropě, a proto vláda vyzve banky, aby byly nyní vstřícné k podnikatelům a firmám.

"Obecně jsme konstatovali, že připravenost ČR v tomto směru je velmi dobrá. Jak na straně vlády, tak i na straně měnové politiky a finančního sektoru. Máme robustní rezervy, což nám dává možnost na tu situaci adekvátně reagovat," uvedl Rusnok. Dodal ale, že nejdříve je třeba řešit ochranu zdraví a života obyvatel a až následně se soustředit na řešení ekonomických dopadů. Ty přitom podle Rusnoka i Babiše nelze zatím konkrétně vyčíslit.

"Informovali jsem bankovní radu, že náš hlavní úkol je zastavení šíření koronaviru. Některé země to nezvládli, ale my děláme vše pro to, aby se nešířil. Zároveň vnímáme problémy jednotlivých sektorů a připravujeme se na to, abychom jim pomohli," uvedl Babiš.