Ekonomika EU v 1. čtvrtletí po zpřesnění dat klesla pouze o 0,1%

Brusel - Ekonomika zemí Evropské unie v prvním čtvrtletí podle sezonně přepočtených údajů vinou pandemie klesla proti předchozím třem měsícům o 0,1 procenta. Ve své zpřesněné zprávě to dnes oznámil statistický úřad Eurostat. Je to lepší vývoj, než jaký úřad uváděl v předchozím odhadu, podle něhož pokles činil 0,4 procenta. Ekonomika se ale i tak ocitla v recesi, protože ve čtvrtém čtvrtletí klesla o 0,4 procenta. I to je proti odhadu lepší výsledek, byť jen o desetinu procentního bodu.

V eurozóně se hrubý domácí produkt (HDP) v prvním čtvrtletí snížil proti předchozímu kvartálu o 0,3 procenta a pokles ve čtvrtém čtvrtletí činil 0,6 procenta. Předchozí odhad uváděl pokles o 0,6 procenta za první čtvrtletí a o 0,7 procenta v předchozím tříměsíčním období.

Recese se obvykle definuje jako dvě čtvrtletí hospodářského poklesu za sebou. Česká ekonomika v recesi není, v prvním čtvrtletí podle Eurostatu sice klesla o 0,3 procenta, ve čtvrtém čtvrtletí loňského roku ale o 0,6 procenta vzrostla.

Na hospodářství EU má stále značný vliv pandemie covidu-19. Ta sice ustupuje, na začátku roku ale řada evropských zemí kvůli přechodnému zhoršení situace ještě zpřísnila protipandemická opatření, což znamenalo především uzávěry, a pro mnoho podniků tedy nutnost mít zavřeno. Výrazný propad kvůli pandemii ekonomika zaznamenala už loni ve druhém čtvrtletí, po kterém se dostavil stejně výrazný hospodářský vzestup ve čtvrtletí následujícím. Konec loňského a začátek letošního roku už se ale nesl ve znamení obnoveného útlumu.

V meziročním srovnání ekonomika EU v prvním čtvrtletí klesla o 1,2 procenta po propadu o 4,4 procenta ve čtvrtém čtvrtletí. V eurozóně se meziroční pokles zmírnil na 1,3 ze 4,7 procenta v závěru roku. Česká ekonomika meziroční pokles zmírnila na 2,1 ze 4,8 procenta.