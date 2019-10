Ekonomika ČR by se podle člena rady ČNB do recese dostat neměla

Praha - Česká ekonomiky by se neměla dostat do recese, zpomalení růstu pod potenciál ekonomiky ovšem může nastat. Vyplývá to z dnešního vyjádření člena bankovní rady České národní banky Tomáše Holuba na debatě k brexitu a obchodním válkám. Ve druhém čtvrtletí česká ekonomika vzrostla o 2,8 procenta, což je podle Holuba blízko dlouhodobě udržitelného maximálního růstu tuzemské ekonomiky.

Česká vláda letos podle Holuba přispívá svoji rozpočtovou politikou k růstu ekonomiky zhruba 0,5 procentního bodu. V příštím roce ale bude příspěvek vlády k ekonomickému růstu zřejmě menší. "Debaty o rozpočtové politice české vlády sledujeme, ale expanze by měla být příští rok menší, takže ta dávka vitamínů by měla být menší než letos. A zároveň se na vývoji podepíše zpomalení v Německu," uvedl Holub. Dodal, že vývoj z posledních měsíců se zásadně neodchyloval od prognózy ČNB.

"Pokud nebude eskalovat geopolitické napětí, bude citelné zpomalení české ekonomiky, ale nebudeme následovat Německo do recese," uvedl i hlavní ekonom Patria Finance Jan Bureš.

V současnosti má podle Holuba česká ekonomika duální charakter, kdy vše navázané na zahraniční poptávku stagnuje nebo roste pomalu. Druhá část ekonomiky navázaná na domácí poptávku, hlavně sektor služeb, svižně roste. Holub upozornil, že zatímco oslabování exportu může postupně ovlivnit negativně celou ekonomiku, růst domácí poptávky export posílit nedokáže. "To, co se v posledních měsících dělo, se zásadně neodchylovalo od prognózy ČNB," dodal.

Kurz koruny, který proti odhadům centrální banky neposiluje, může přitom podle Holuba při současném vývoji německé a české ekonomiky představovat automatický stabilizátor. Průměrný kurz koruny ve třetím čtvrtletí byl podle Holuba 25,70 Kč/EUR, tedy o 30 haléřů slabší ve srovnání s odhady ČNB.