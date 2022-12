Ekonomická recese by měla trvat jen krátce, inflace zeslábne, předvídá ekonom

Brno - Ekonomická recese v Česku, která už letos podle ekonoma Jana Čapka z Národního insitutu SYRI začala, by měla trvat krátce a povede k poklesu hrubého domácího produktu v jednotkách procent. Bude podle něj ještě růst nezaměstnanost, ale ne dramaticky. U inflace očekává ekonom postupný pokles k pěti procentům na konci příštího roku z nynějších dvouciferných hodnot. Uvedl to v tiskové zprávě. Čapek předpokládá, že kvůli poklesu spotřebitelské poptávky, která se už nyní projevuje, bude muset řada výrobců zlevňovat a snižovat marže.

Podle dat Českého statistického úřadu ekonomika letos poprvé mezičtvrtletně klesla ve třetím čtvrtletí, kdy podle zpřesněných dat pokles HDP proti druhému čtvrtletí činil 0,2 procenta. Za recesi je obecně považováno období poklesu ekonomické aktivity, statistici za technickou recesi považují mezičtvrtletní pokles HDP v alespoň dvou po sobě následujících čtvrtletích. Předběžný odhad HDP za čtvrté čtvrtletí zveřejní ČSÚ 31. ledna.

"Očekávám, že z recese by se ekonomika mohla dostat koncem příštího roku," řekl Čapek, který se věnuje fiskální politice a makroekonomickým predikcím. A zatímco míra nezaměstnanosti byla ve třetím čtvrtletí 2,3 procenta, očekává, že během recese poroste na čtyři procenta. "Některé podniky budou utlumovat činnost, nebo dokonce skončí," míní Čapek.

Čapek také vysvětlil, proč očekává postupný pokles inflace. "Ačkoli má současná inflace více různých příčin, zvýšená spotřebitelská poptávka způsobená naspořenými penězi z období covidových uzávěr byla jedním z významných faktorů. Poptávkové faktory však již slábnou a lze očekávat, že v příštím roce budou oslabovat i další příčiny inflace, proto začne významně klesat až někam k pěti procentům," uvedl Čapek.

To však podle něj neznamená, že by se lidé dostali z finančních problémů, naopak u některých se problémy prohloubí a u některých dalších se objeví. Problémy budou mít zejména ti, co žijí sami. Aktuální studie ukazují, že se příjmová chudoba domácností zvýšila z loňských devíti až 12 procent na letošních 14 až 17 procent. "Při podrobném pohledu zjistíme, že jednou ze skupin obyvatel, na které příjmová chudoba dopadla nejvíce, jsou zejména samostatně žijící senioři. U této skupiny došlo k markantnímu nárůstu podílu domácností s příjmem pod hranicí chudoby k lednu 2022, ale v posledních dvou kolech průzkumu (koncem září a začátkem listopadu) již můžeme pozorovat znatelný pokles, kterému napomohly valorizace penzí v průběhu tohoto roku," řekl Čapek.

Meziroční inflace podle údajů statistiků v listopadu zrychlila na 16,2 procenta z říjnových 15,1 procenta. V září byla nejvyšší od prosince 1993, spotřebitelské ceny meziročně stouply o 18 procent.