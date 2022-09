Ekonom: Zastropování energií dává jistotu, že se ceny nad určitý limit nezvýší

Praha - Zavedení cenového stropu na energie dává domácnostem a malým podnikatelům jistotu, že se ceny nad určitý limit nezvýší. Pro mnohé z nich by výrazné zvýšení cen energií v nejbližší době nastalo. ČTK to dnes řekl hlavní ekonom České bankovní asociace Jakub Seidler. Řada dodavatelů má nyní ceníky ještě za ceny z doby před ruskou agresí na Ukrajině.

"V rámci debaty o vhodné velikosti cenového stropu je potřeba si uvědomit, že někteří velcí dodavatelé mají své hlavní ceníky ještě stále na úrovni předválečných cen, jelikož energie nakupovali pro zákazníky dopředu," řekl Seidler. Brzy však budou muset podle něj významně zdražovat, protože musí pro své klienty energie nakupovat za násobně vyšší ceny.

"Zavedení cenového stropu tak dává domácnostem a malým podnikatelům jistotu, že se ceny nad určitý limit nezvýší, což by pro mnohé z nich v blízkém období nastalo. Ceny sice budou významně vyšší, než platili dosud, což bude motivovat s energiemi šetřit, ale pro velkou z nich nebudou likvidační," uvedl Seidler. I v rámci cenových stropů však podle něj stále bude nutné mít cílenou podporu pro zranitelné domácnosti, pro které bude současná cena energií i po zastropování neúnosná.

Například energetická společnost ČEZ nyní ve svém základním ceníku u nejběžnější distribuční sazby D02d nabízí silovou elektřinu za 3775 korun včetně DPH za jednu megawatthodinu (MWh). Jde o ceník, který je k dispozici současným odběratelům a nemá zafixovanou cenu. Naposledy ho ČEZ zdražil od 1. ledna. Tržní ceny se ale do ceníků ČEZ promítají se zpožděním, bez stanovení maximálních cen by tak podle odborníků hrozilo, že by odběratelé mohli od příštího roku platit až trojnásobek současné ceny silové elektřiny. ČEZ pravidelně mění základní ceník na přelomu roku. Cena silové elektřiny tvoří v současnosti asi dvě třetiny celkové ceny elektřiny, připočítává se k ní ještě regulovaná složka.

Vláda se shodla na zavedení maximální ceny za elektřinu a plyn pro domácnosti a živnostníky. Strop na silovou elektřinu bez nákladů na distribuci byl stanoven na 6000 Kč za megawatthodinu (MWh), což odpovídá zhruba 200 eur bez DPH (4900 Kč) za MWh. Koncový zákazník by spolu s distribucí měl za elektřinu platit zhruba 7000 až 9000 korun za MWh. U plynu by strop měl být 3000 korun za MWh, což odpovídá zhruba 100 eur za MWh bez DPH.

Vláda v pondělí odhadla, že odběratelé mohli během příštího roku platit až 12.000 korun za jednu megewatthodinu elektrické energie. Cenový strop tak stanovila na polovině. Vládou odhadovaná cena by odpovídala trojnásobku současné ceny u ČEZ. Elektřina na komoditní burze se v případě ročních dlouhodobých kontraktů nyní pohybuje kolem 460 eur (asi 11.300 Kč) za MWh, koncem prázdnin vystoupala i na 984 eur (24.100) Kč.