Ekonom: Současná inflace potrvá ještě několik let

Praha - Současná míra inflace bude trvat ještě několik let, důvodem jsou zejména vysoké objemy pumpování peněz do ekonomiky, řekl dnes na konferenci Vyšehradské fórum předseda Institutu ekonomických a společenských analýz Juraj Karpiš. Pokud inflace zůstane kolem pěti procent déle než deset let, lidé podle něj ztratí polovinu úspor.

Zvýšení úrokových sazeb přinese problémy se splácením některých dluhů. To se bude podle Karpiše týkat nejen domácností, ale i států. Kritizoval také finanční systém založený na nekrytých penězích s nuceným oběhem, které považuje za hlavní příčinu posledních ekonomických krizí. "Peníze jsou dnes čistě politickým nástrojem. Tím, že politici vytváří množství nových peněz, vstupují zcela zásadním způsobem do ekonomiky. Jestli se něčeho opravdu bojím, tak to jsou zásahy státu do ekonomiky. Méně se bojím ekonomických následků pandemie než toho, jak stát dnes zachraňuje ekonomiku tím, že vytváří nové peníze. To bude mít do budoucna následky na ekonomický růst,“ uvedl Karpiš.

Tím, že státy emitovaly v době koronakrize velké množství peněz, nastartovaly inflaci. Spotřebitelé ale během karantény odkládali své nákupy. Za určitou ochranu kupní síly peněz považuje Karpiš investice do drahých kovů. "Rozbíhající se cenová inflace nebude přechodná, jak se všichni modlí. Změnila se inflační očekávání, nízké ceny jsou minulostí, začínají růst úroky a dluhový domeček z karet se začne hroutit,“upozornil Karpiš.

Inflace podle něj trestá spotřebitele a odměňuje spekulanty, vyjídá kapitálové zásoby ve společnosti, mate podnikatele a ochuzuje pracující. Přijde nízký ekonomický růst, obrovský dluh a rozzlobená střední třída. To není dobrá kombinace, podotkl.

Akcie a investice do drahých kovů se podle Karpiše velmi dobře doplňují. Drahé kovy pomáhají vyhladit propady a riziko portfolia akcií v době krize. Například zlato dosáhlo maxim ve chvíli, kdy akcie zažívaly výrazný propad.

Analytik Golden Gate CZ Pavel Ryba připomněl, jak je důležité poznat rozdíl mezi investicemi a spekulováním. Spekulovat by lidé měli pouze s penězi, o které mohou přijít. "Trhy jsou nejisté a je potřeba tuto nejistotu přijmout. Investor má plán, spekulant pouze naděje. Nesázejte velké částky na spekulace," uvedl. Je podle něj potřeba nespoléhat se pouze na jednu investici, instituci nebo osobu, ale diverzifikovat portfolio.

Problémem dnešních investorů je podle něj snaha předpovídat chování trhu. "Pokud budete dlouhodobě sledovat výsledky předpovědí a predikcí nejlepších investorů a správců portfolií, zjistíte, že se přibližně stejně často pletou, jako mají pravdu. Minulá výkonnost produktů a investičních aktiv nezaručuje budoucí výsledek," připomněl Ryba.

Devátého ročníku Vyšehradského fóra, které pořádá společnost Golden Gate CZ, se v Kongresovém centru v Praze zúčastnilo téměř 1400 lidí a dalších 5000 zájemců sledovalo konferenci on-line.