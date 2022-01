Ekologové vítají shodu vlády na termínu konce těžby uhlí v roce 2033

Most - Ekologové vítají, že se nová vláda v programovém prohlášení shodla na stanovení konkrétního roku, k němuž se má Česká republika připravit na konec uhlí. Rok 2033 by podle organizací Hnutí Duha, Greenpeace a Calla neměl být definitivním cílem, věří, že odklon od uhlí nastane v roce 2030. Uvedly to organizace ve zprávě zaslané ČTK.

V současnosti dává vládou zvolený termín podle ekologů první rozumný a jasný rámec pro odklon od neudržitelného spalování nejšpinavějšího fosilního paliva. Vláda v programovém prohlášení uvedla, že bude vytvářet podmínky pro energetickou transformaci a rozvoj uhelných regionů tak, aby byl možný odklon od uhlí do roku 2033.

Uhelná komise v prosinci 2020 doporučila ukončit v Česku využívání uhlí pro výrobu elektřiny a tepla v roce 2038, někteří ministři tehdejší vlády byli pro odklon od uhlí už v roce 2033. Vláda Andreje Babiše (ANO) v květnu vzala doporučení Uhelné komise na vědomí, o datu ale tehdy nehlasovala.

"Deklarace roku 2033 definitivně posílá do propadliště dějin doporučení Uhelné komise udržovat uhlí až do roku 2038. Teď je ovšem potřeba, aby nová vláda začala plán rychle realizovat. Klíčem je zejména silná a koncepční podpora rozvoje domácích čistých obnovitelných zdrojů. Je nutné upravit zákony i koncepce a rozjet modernizaci energetiky," uvedl Jiří Koželouh z Hnutí Duha.

Termín 2033 bude mít podle mluvčího Greenpeace Lukáše Hrábka dopady na konkrétní projekty uhelného průmyslu už v současné době. "Nyní je jasné, že nemá smysl donekonečna opravovat a prodlužovat životnost starých a neefektivních uhelných elektráren, jako jsou Počerady či Chvaletice, nebo rozšiřovat těžbu uhlí na dole Bílina za územní ekologické limity. Současně je nutné usilovně pracovat na výstavbě nových obnovitelných zdrojů, které by měly v energetickém mixu vykrýt většinu výpadku uhelných zdrojů," uvedl Hrábek. Uhelné elektrárny budou podle programového prohlášení vlády odstavovány pod podmínkou zajištění dostatečných záložních kapacit.

Severočeské doly ze skupiny ČEZ loni uvedly, že přestanou těžit hnědé uhlí nejpozději do roku 2038 místo dříve plánovaného roku 2050. Vyjádření společnosti k aktuálnímu termínu ČTK zjišťuje.