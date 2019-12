Ekologové uvítali dohodu EU o uhlíkové neutralitě do roku 2050

Praha - Ekologové uvítali dohodu členských států Evropské unie o záměru dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050. Zároveň vyzvali k rychlým činům a ambicióznějším cílům při ochraně klimatu. Uvedli to v dnešní tiskové zprávě. Premiér Andrej Babiš (ANO) v noci po jednání v Bruselu uvedl, že se Česká republika mohla k ambici přihlásit, protože se do závěrů zasedání Evropské rady podařilo prosadit zmínku o jaderné energii. Společné prohlášení lídrů EU ale neobsahuje slova o podpoře jádra, pouze formulaci, že některé členské země řadí tento zdroj do svých "energetických mixů".

Uhlíková neutralita znamená, že každá země zneutralizuje tolik emisí, kolik vyprodukuje. Plán na uhlíkovou neutralitu EU v polovině století Česko společně hlavně s Polskem zablokovalo už letos v červnu. Jedinou zemí, která se tentokrát k cíli nepřihlásilo, bylo právě Polsko. Dohodu unie ale nevetovalo. Získalo výjimku, o které bude Evropská rada jednat znovu v červnu příštího roku.

"Cíl uhlíkové neutrality je výhodný hlavně pro Čechy a Češky. Právě my potřebujeme vyčistit vzduch od zplodin ze spalování fosilních paliv, rozhýbat rozvoj čistých domácích obnovitelných zdrojů a vrátit život do naší krajiny. Je dobře, že jej premiér Babiš nakonec nezablokoval. Nyní musí začít makat na ochraně klimatu i doma. Promrhat peníze za jaderný sen by byla chyba. V první řadě je potřeba zvýšit cíl pro rozvoj obnovitelných zdrojů do roku 2030, který má vláda co nevidět poslat do Bruselu a je stále daleko za našimi možnostmi," uvedla ředitelka Hnutí Duha Anna Kárníková.

"Začít pracovat na dosažení této vize je potřeba hned teď. Prvním krokem by mělo být navýšení cíle pro snížení emisí pro rok 2030 ze současných 40 na 65 procent," poznamenala Kateřina Davidová z Centra pro dopravu a energetiku. "Smělá, ale nezbytná vize byla schválena. Teď bude zapotřebí rychle pracovat na opatřeních, která emise skutečně sníží. V České republice jde v první řadě o rychlou náhradu spalování uhlí za obnovitelné zdroje energie, hodně práce nás také čeká v dopravě," uvedl Edvard Sequens, energetický konzultant ze sdružení Calla.

Jan Freidinger z Greenpeace dohodu vítá, ale aby svět naplnil cíle Pařížské dohody, musí podle něj dosáhnout uhlíkové neutrality všechny státy EU včetně Polska pokud možno do roku 2040. "Musí také výrazně snížit emise skleníkových plynů do roku 2030, alespoň o 65 procent oproti roku 1990," zmínil. V období 1990 až 2017 v ČR celkově poklesly emise skleníkových plynů o 35,1 procenta.

"Je velmi důležité, že už Česko nebude v rámci EU v pozici černé ovce, která otevřeně hazarduje s budoucností nás všech. Jde však pouze o formální rozhodnutí. Důležité budou především konkrétní činy, které musí přijít velice rychle. Cíl dosáhnout uhlíkové neutrality do roku 2050 nesmí zůstat jen na papíře. Emise musíme začít snižovat okamžitě a v tom nám mohou pomoci pouze obnovitelné zdroje, nikoliv nové jaderné bloky," řekla Michaela Pixová z Klimatické koalice.