Ekologičtí aktivisté pronikli do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze, 8. října 2022. Protestní akce je součástí klimakempu hnutí Limity jsme my. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. ČTK/Sznapka Petr

Ostrava - Desítky účastníků klimakempu hnutí Limity jsme my pronikly dnes ráno do areálu koksovny Svoboda v Ostravě-Přívoze. Chtějí tak upozornit na to, že koksovna podle nich dlouhodobě znečišťuje ovzduší a firma OKK Koksovny to přehlíží a bagatelizuje. Mluvčí společnosti Jindřich Vaněk ČTK řekl, že považuje protest za zbytečný. Na místo dorazil policejní antikonfliktní tým.

Podle organizátorů protestu jsou za branou koksovny desítky ekologických aktivistů. Mají na sobě bílé kombinézy, bubnovali a drželi transparenty s nápisy například "Za budoucnost bez uhlí" či "Zdanit bohaté". Na facebooku hnutí Limity jsme my uvedlo, že kromě vchodu do areálu zablokovali i nákladiště, odkud se koks odváží po železnici.

"Jsme tady, protože koksovnu považujeme za jeden z hlavních důvodů, proč se například lidé stěhují z kraje. Považujeme ji za přispěvatele ke klimatické krizi a zároveň je dokázáno, že ničí zdraví místních lidí emisemi benzo(a)pyrenu, který je karcinogenní. Je to vlastně objekt fosilní infrastruktury, vůči které se velmi ostře vymezujeme a nechceme, aby tady byla. Chceme koksovnu zavřít a chceme, aby pracovní místa v koksovně byla nahrazena zelenými pracovními místy v nějaké ekologičtější, udržitelnější infrastruktuře," řekla novinářům mluvčí protestu Hedvika Stachovcová.

Mluvčí OKK Koksovny označil protest aktivistů za zbytečný krok. "Například rozptylová studie, kterou si nechalo udělat město Ostrava v minulých týdnech, prokázala, že náš vliv (na znečištění ovzduší), je minimální. My se snažíme se všemi otevřeně komunikovat, investovat do proekologických opatření a chovat se obecně jako dobrý soused," řekl Vaněk. Dodal, že aktivisté by mohli v Ostravě najít mnoho jiných cílů, které znečišťují ovzduší mnohem více než koksovna. Podle něj to dokazují i žebříčky největších znečišťovatelů ovzduší, které zveřejňuje nezisková organizace Arnika. Podle Vaňka chce firma vést otevřený dialog a nechce se uchýlit k omezování práva na vyjádření názoru. "To, že někdo vnikl do našeho areálu, je samozřejmě porušení zákona a my se proti němu budeme muset ohradit. Nicméně prozatím jsme žádné aktivní kroky ani s policií nedělali a snažíme se to řešit s naší ochrannou službou," dodal.

OKK Koksovny jsou největším výrobcem slévárenského koksu v Evropě. Zaměstnávají okolo 500 lidí. Firma patří do holdingu MTX Group Petra Otavy. Firma vyrábí koks v koksovně Svoboda, v jejíchž čtyřech bateriích ho loni vyprodukovala 717,8 kilotuny.