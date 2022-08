Ekolog: Už pokles teploty o stupeň ušetří šest procent energie na vytápění

Praha - Návrh na snížení teploty v budovách je správný krok, už pokles teploty o jeden stupeň ušetří šest procent energie na vytápění. ČTK to sdělil Jiří Koželouh z ekologické organizace Hnutí Duha v reakci na návrh vyhlášky ministerstva průmyslu a obchodu (MPO), aby se v případě nedostatku paliva v teplárnách budovy vytápěly méně. Cílem je reagovat na případný výpadek dodávek plynu a dosáhnout úspor. Podle Lukáše Hrábka z Greenpeace by však bylo pozdě snižovat teplotu, až když nastane nouze o palivo.

"To o co vyhláška usiluje - tedy snížení teploty v budovách - je krok správným směrem. Navrhované teploty odpovídají optimální teplotě pro průměrného středoevropana a rozhodně je to zdravější než přetápěné místnosti," uvedl Koželouh, který je energetický expert Hnutí Duha.

"Také úspora by nebyla zanedbatelná, neboť už snížení teploty o jeden stupeň ušetří šest procent energie na vytápění. Otázka je, jak chce ministerstvo průmyslu zajistit dodržování této vyhlášky, neboť teplárny samozřejmě nemohou na dálku ovládat termostaty v bytech. Vyhláška jakoby byla spíš výzvou lidem," uvedl.

Koželouh také uvedl, že MPO by "konečně" mělo představit úsporný tarif, aby lidé věděli, jak jim stát pomůže s účty. "Už nyní je přitom jasné, že nejzranitelnějším domácnostem toto plošné opatření problémy nevyřeší a bude tedy nutná i cílená, ale administrativně jednoduchá podpora," upozornil Koželouh.

Konkrétní podmínky úsporného tarifu by měla vláda představit do konce srpna, hovoří o něm od května. Jako další problém ekolog vidí, že ministerstvo životního prostředí (MŽP) dosud nespustilo slibovaný program Nová zelená úsporám Light. Ten má lidem přispět na menší úpravy obydlí - třeba na výměnu oken nebo zateplení střechy. Vyjádření MŽP ČTK shání.

"Úvaha, že potřebujeme šetřit plynem a že nejvíce ho ušetříme ve vytápění, je správná," napsal ČTK Lukáš Hrábek z Greenpeace. "Nová vyhláška MPO ale má začít s šetřením až v okamžiku, kdy bude paliva v teplárnách nedostatek a kdy bude na šetření palivem pozdě. Pokud nebude palivo, tak si prostory nevytopíme ani na teploty navrhované ministerstvem," uvedl. Podle ekologa je vyhláška také technicky složitá a v mnohých případech v podstatě nevymahatelná.

"Mnohem lepším řešením by bylo ještě před topnou sezonou změnit pravidla pro rozpočítání vyúčtování za teplo. Současný systém totiž nahrává plýtvání a lidé, kteří topí méně, se skládají na účty těch, kteří své místnosti přetápějí," uvedl Hrábek. "Tato změna je jednoduše proveditelná," upozornil s tím, že spočívá ve změně vyhlášky o rozúčtování nákladů na vytápění a společnou přípravu teplé vody pro dům. "Zde lze nastavit, aby na vytápění do 18 stupňů platili lidé za vytápění poměrným způsobem jako nyní, a vše, co jde nad tuto hranici, by lidé platili stoprocentně. Systém by tak motivoval k šetření, k němuž by docházelo průběžně. Kolik je potřeba paliva na vytopení bytu lze přitom vypočítat z průkazu energetické náročnosti budovy," popsal.

Návrh vyhlášky stanovuje teploty pro jednotlivé druhy budov a místností. Teplota 18 stupňů Celsia má být v obývácích, kuchyních, jídelnách i dětských pokojích. Podle MPO tam nyní bývá kolem 20 stupňů. V koupelnách by měla teplota klesnout z 24 stupňů na 19 stupňů Celsia. V předsíních a chodbách by se orientační teplota 15 stupňů měnit nemusela. Ve školních učebnách má teplota klesnout z 20 na 19 stupňů, v tělocvičnách naopak vzrůst z 15 na 17 stupňů. V nemocničních pokojích má teplota klesnout z 22 na 20 stupňů, v ordinacích z 24 na 20 stupňů Celsia. V čekárnách má být 18 stupňů, na operačních sálech 20 stupňů místo nynějších 25 stupňů. V hotelových pokojích návrh počítá se snížením vytápění o dva stupně na 18 stupňů Celsia, stejně tak na kolejích a ubytovnách.

Vyhláška stanovuje hranici, pod kterou by teplota v místnostech neměla klesnout. Směrem nahoru by teplota tuto hranici měla přesáhnout maximálně o jeden stupeň. Hranice se navyšuje podle toho, kolik mají místnosti venkovních stěn. Nyní nejnižší možnou teplotu v pobytových místnostech stanovuje projekt budovy vycházející z technické normy a výpočtových hodnot stanovených podle tzv. orientační teploty.