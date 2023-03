EK zažalovala Česko kvůli směrnici o ochraně oznamovatelů

Lucemburk/Brusel - Evropská komise podala na Česko žalobu kvůli tomu, že nezavedlo do svého práva směrnici o ochraně oznamovatelů protiprávního jednání (takzvaných whistleblowerů). Uvedl to dnes mluvčí Soudního dvora Evropské unie. Komise podle něho zároveň soud požádala o vyměření pokuty, která se bude načítat do doby, než bude Česko pravidla dohodnutá na unijní úrovni respektovat.

Zakotvení ochrany oznamovatelů do právních předpisů jednotlivých států vychází z evropské směrnice z října 2019, lhůta pro její začlenění do právních řádů členských států uplynula předloni v prosinci. Komise svůj záměr zažalovat ČR a dalších sedm států oznámila v polovině února. Porušení povinností plynoucích z unijních smluv se podle Bruselu týká také Německa, Estonska, Španělska, Itálie, Lucemburska, Maďarska a Polska.

Mluvčí soudu dnes uvedl, že nejvyšší justiční orgán EU obdržel žalobu komise v pondělí. Komise po soudu požaduje, aby Česku vyměřil za nerespektování pravidel paušální pokutu a také stanovil částku, která se bude načítat každý den do doby, než země normu zavede.

Česká vláda předložila Sněmovně návrh zákona na ochranu oznamovatelů koncem loňského listopadu. Nyní je v dolní komoře před druhým čtením, při němž mohou poslanci předkládat pozměňovací návrhy. Mohlo by se uskutečnit na dubnové schůzi. V úvodním kole projednala Sněmovna předlohu v polovině ledna. Ústavně-právní výbor začátkem března doporučil, aby se vztahovala i na přestupky.

Snaha o legislativní úpravu tzv. whistleblowingu se v Česku objevila v minulých volebních obdobích opakovaně. Žádný z dosud předložených návrhů ale nebyl přijat. Směrnice z roku 2019 je podle EK klíčová při prosazování unijního práva v těch oblastech, kde může jeho porušení vést k poškození veřejných zájmů. Týká se to nejrůznějších politik od ochrany životního prostředí přes zadávání veřejných zakázek po jadernou bezpečnost.