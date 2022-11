EK zahájila vyšetřování plánovaného převzetí Activision Blizzard Microsoftem

Brusel - Evropská komise zahájila hloubkové vyšetřování nabídky společnosti Microsoft na převzetí společnosti Acitivison Blizzard, výrobce her Call of Duty či Candy Crush. EK se obává, že transakce, která má být největším převzetím v technologickém průmyslu, může poškodit hospodářskou soutěž, uvádí se v prohlášení.

Microsoft v lednu oznámil, že koupí za 68,7 miliardy dolarů (zhruba 1,7 bilionu Kč) vývojáře her a vydavatele interaktivního zábavního obsahu Activision Blizzard. Akvizice má urychlit růst herní divize Microsoftu. Po dokončení transakce bude Microsoft třetí největší herní firmou na světě podle výše tržeb za společnostmi Tencent a Sony. Právě Sony je velkým kritikem transakce.

"Předběžné šetření komise ukazuje, že transakce může významně omezit hospodářskou soutěž na trzích distribuce videoher pro konzole a osobní počítače, včetně předplatitelských služeb pro více her a/nebo cloudových služeb pro streamování her a operačních systémů pro osobní počítače," uvádí se v prohlášení EK, která je antimonopolním orgánem EU. Komise se obává zejména toho, že získáním firmy Activison Blizzard může Microsoft omezit přístup k hrám pro herní konzole a osobní počítače, zejména v případě vysoce prestižních a úspěšných her, mezi které patří Call of Duty. Je podle ní nutné zajistit, aby herní ekosystém zůstal životaschopný a ku prospěchu uživatelů.

Dohodu již schválily Brazílie a Saúdská Arábie. Stále však čeká na rozhodnutí úřadů v USA a Británii. Komise má rozhodnout, zda dohodu schválí, do 23. března 2023. Microsoft již dříve uvedl, že plánuje dohodu dokončit v první polovině příštího roku.