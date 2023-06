EK zahájila s Polskem řízení kvůli zákonu o posuzování ruského vlivu

Brusel - Evropská komise zahájila s Polskem řízení kvůli jeho novému zákonu, který zřizuje komisi posuzující ruský vliv v zemi v letech 2007 až 2022. Po dnešním zasedání kolegia komisařů to řekl místopředseda unijní exekutivy Valdis Dombrovskis. Komise podle něj odešle do Varšavy dopis požadující bližší vysvětlení možných dopadů normy. Brusel má obavy z oslabení demokratických principů v Polsku. Zákon by podle kritiků mohl bez soudu zabránit politickým oponentům vládnoucí strany ve výkonu veřejných úřadů.

Polský prezident Andrzej Duda po kritice normy ze strany Evropské unie a Spojených států minulý pátek oznámil, že zákon navrhuje změnit. Předtím jej sice podepsal, zároveň ale oznámil, že je pošle k posouzení ústavnímu soudu. Podle Dudy by v komisi neměli zasedat poslanci, ale odborníci.

Lidem, u nichž dojde k závěru, že jednali pod ruským vlivem, by nový orgán měl mít pravomoc na deset let zabránit v získání bezpečnostní prověrky nebo zakázat práci v pozicích s odpovědností za veřejné prostředky. Tím by je komise prakticky diskvalifikovala z veřejných funkcí. Polská opozice se obává možné snahy ovlivnit podzimní parlamentní volby.

Evropská komise dohlíží na dodržování unijních smluv, v nichž jsou zakotveny také demokratické principy. Varšava by podle obvyklých pravidel měla dostat dva měsíce na reakci. Pokud její odpověď Brusel neuspokojí, může řízení pokračovat a skončit až podáním žaloby k unijnímu soudu.