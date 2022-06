EK zahájila řízení proti Británii kvůli změně pobrexitových pravidel

Brusel - Evropská komise dnes podnikla právní kroky proti Británii kvůli plánu Londýna pozměnit některá pobrexitová obchodní pravidla pro Severní Irsko. Oznámil to místopředseda komise Maroš Šefčovič. Exekutiva Evropské unie posunula do další fáze řízení, které vede od loňska, a zároveň zahájila dvě řízení nová. Británie má dva měsíce na reakci, než se komise obrátí na unijní soud.

Britská vláda v pondělí představila plán na změnu severoirského protokolu, který je součástí dohody o vystoupení Británie z EU. Legislativní návrh usiluje o zrušení celních kontrol na některé zboží dovážené do Severního Irska ze zbytku Spojeného království.

"Není pochyb o tom, že neexistuje žádné právní ani politické ospravedlnění jednostranných změn mezinárodní smlouvy," upozornil Šefčovič. Londýn se podle něj rozhodl porušit teprve dva roky starou dohodu, která zajišťuje klid a stabilitu Severního Irska. "Nazývejme věci pravými jmény. Tohle je ilegální," prohlásil.

Komise se kvůli tomu dnes rozhodla odeslat do Londýna odůvodněné stanovisko k porušení podmínek smlouvy, kterou obě strany podepsaly před předloňským odchodem Británie z evropského bloku. Brusel tím pokročil v řízení zahájeném loni v březnu kvůli britskému odkladu dohodnutých celních kontrol. Pokud Londýn do dvou měsíců uspokojivě nezareaguje, zažaluje jej komise u soudu v Lucemburku. Ten může Británii v krajním případě vyměřit pokutu. Právě pravomoci unijní justice jsou však jedním ze sporných bodů a Londýn tvrdí, že se nechce jeho verdiktům podřizovat. V pondělí zveřejněný návrh britské vlády počítá s tím, že dohled unijního soudu by v případě irského protokolu nahradila arbitráž.

Vzájemná dohoda unii umožňuje vést řízení s jejím bývalým členem, pokud podle ní porušil právo EU. EK dnes na jejím základě podnikla proti Londýnu právní kroky také kvůli tomu, že neprovádí nutné zdravotní kontroly zboží vyváženého do EU a neposkytuje potřebná statistická data. Tato dvě řízení mohou trvat několik let, více než rok zpravidla zabere i následný soud. Šefčovič podotkl, že unijní exekutiva zároveň přišla s návrhy, jak zmíněné nedostatky jednoduše a rychle odstranit.

Podle Šefčoviče sáhl Brusel k "přiměřeným a vyváženým" krokům, neboť nechce vztah s bývalou členskou zemí hrotit v době, kdy Evropu sužují dopady války na Ukrajině. Krajní řešení, kterým by mohlo být zavedení cel na některé zboží z Británie, zatím EU nechystá.

Komise podle Šefčoviče bez ohledu na dnešní právní kroky stále stojí o dialog s Londýnem. Zatím poslední věcná jednání se však odehrála v únoru, od té doby si obě strany vyměňují svá protichůdná stanoviska.

"Je nejvyšší čas ukázat politickou vůli nalézt společné řešení," prohlásil Šefčovič.

Britská vláda přitom tvrdí, že její plán nijak neohrožuje fungování jednotného trhu EU a že unie nemá důvod k obavám.