EK vzkazuje Polsku, že musí zastavit těžbu v Turówě

Varšava/Brusel - Evropská komise dnes podle polské rozhlasové stanice RMF FM znovu vzkázala Polsku, že musí zastavit těžbu v hnědouhelném dole Turów nedaleko českých hranic. Varšavě to minulý pátek nařídil Soudní dvůr EU. EK také hodlá překontrolovat plánovanou smlouvu mezi Polskem a Českem ohledně dolu. Bude totiž chtít zjistit, zda dohoda řeší problémy, které Polsku vytýkala už loni v prosinci, tedy před tím, než se Praha obrátila na unijní soud. České úřady to udělaly mimo jiné proto, že kvůli rozšíření těžby v dole budou ohroženy zásoby pitné vody v Libereckém kraji.

Evropská komise v prohlášení zaslaném RMF FM upozornila, že spor kvůli dolu Turów před Soudním dvorem EU je stále otevřený, protože Praha svoji žalobu nestáhla. "V souvislosti s tím se polské úřady musí podřídit předběžnému opatření soudu, který nařídil Polsku okamžitě zastavit těžbu hnědého uhlí v Turówě," uvedla unijní exekutiva.

Polští politici, včetně premiéra Mateusze Morawieckého, v uplynulých dnech dali opakovaně najevo, že nehodlají dobývání uhlí zastavit.

Česko a Polsko jednají o bilaterální smlouvě týkající se dolu Turów. Evropská komise chce překontrolovat její obsah a zjistit, "zda bude nutné podniknout další kroky, pokud by v ní bylo porušovány unijní předpisy týkající se ochrany životního prostředí".

EK loni v prosinci dospěla k názoru, že Polsko nesprávně posuzuje vliv dolu na životní prostředí a nedostatečně informovalo o svých záměrech sousední státy. RMF FM uvádí, že pokud Brusel zjistí, že polsko-česká smlouva nepovede k tomu, že Polsko plně včlení unijní ekologické předpisy do svých zákonů, může proti něm podniknout další kroky, případně na něj sama podat žalobu u Soudního dvora EU.

"Jde o signál ze strany EK, že Turów není výlučně polsko-českým problémem, a že pokud by Česko žalobu stáhlo, problém dolu to nemusí vyřešit," píše RMF FM na svých internetových stránkách.

Polský důl Turów zásobuje uhlím hlavně sousední elektrárnu a skupina PGE, která důl i elektrárnu vlastní, tam chce těžit do roku 2044. Polské ministerstvo klimatu letos v březnu přes námitky sousedů o šest let prodloužilo společnosti koncesi na těžbu, která by jinak v dubnu skončila. Důl by se měl rozšířit až na 30 kilometrů čtverečních a Poláci plánují těžit až do hloubky 330 metrů. Plánovanému rozšíření se brání hlavně obyvatelé příhraničních oblastí Libereckého kraje. Lidé se obávají zvýšeného hluku a prašnosti a především ztráty vody.