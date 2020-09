EK vyzvala státy, aby peníze z krizového fondu využily ekologicky

Brusel - Státy Evropské unie by měly podle Evropské komise využít peníze ze vznikajícího krizového fondu na klimaticky šetrné či digitální projekty. Unijní exekutiva dnes zveřejnila prioritní oblasti, kam by měly peníze z fondu obsahujícího 750 milliard eur (téměř 20 bilionů Kč) zamířit. Státy mají Bruselu své investiční plány, na jejichž základě bude komise o přidělování peněz rozhodovat, posílat od poloviny října do konce dubna. Finance by měly být k dispozici od příštího roku.

Komise vybrala sedm oblastí, do nichž by unijní země měly peníze investovat primárně. Je mezi nimi vývoj klimaticky čistých technologií, zvyšování energetické účinnosti v budovách, podpora ekologické dopravy, budování rychlejších datových sítí, digitalizace veřejné zprávy a služeb, zvyšování kapacity cloudových úložišť či posílení informatiky na školách.

"Vodítka, která dnes členským státům poskytujeme, by jim měla pomoci připravit velmi kvalitní národní plány v souladu s našimi společně schválenými cíli," komentoval zveřejněná doporučení komisař pro ekonomiku Paolo Gentiloni.

Komise bude posuzovat národní plány v rámci takzvaného evropského semestru, jehož cyklus dnešní doporučení formálně zahájila. Na základě plánů, které by měly ladit s reformními požadavky EK, rozdělí Brusel velkou většinu peněz z fondu.

Jeho výrazně největší část má připadnout Itálii a Španělsku, které na jaře nejvíce zasáhla pandemie koronaviru. Česko má z fondu na přímých dotacích dostat přes osm miliard eur (asi 230 miliard korun).

Komise si peníze, které bude rozdělovat státům, hodlá bezprecedentně vypůjčit na finančních trzích. Lídři EU se shodli na tom, že půjčku EU splatí i za pomoci nových zdrojů příjmu rozpočtu. Jejich využití však musí nejen schválit členské země a Evropský parlament, ale i ratifikovat národní parlamenty. Teprve poté bude možné z fondu čerpat.