EK vytýká české vládě vouchery za zájezdy místo peněz

Praha - Evropská komise (EK) vytýká české vládě, že místo vracení peněz za zrušené zájezdy umožnila cestovním kancelářím nabízet vouchery na zájezdy. Uvedl to server iHNEd.cz. Podle komise je český zákon protiprávní, komise za to může ČR žalovat. Stejný dopis jako Česko podle serveru dostalo dalších 12 států EU, mj. Chorvatsko, Belgie, Francie, Estonsko či Nizozemsko. Všechny tyto státy, stejně jako Česko, buď přijaly, nebo chystají zákon, který podle Evropské komise porušuje práva občanů.

Lidé podle EK totiž mají právo na vrácení peněz za zájezdy, které se kvůli pandemii nového koronaviru neuskuteční. Český zákon, který cestovním kancelářím umožňuje zákazníkům peníze neproplatit, ale místo toho jim dát poukazy na jinou dovolenou, je tedy protiprávní. V dopise, který mají HN k dispozici, na to ministryni pro místní rozvoj Kláru Dostálovou (za ANO) EK upozorňuje. Pokud Česko práva občanů nebude respektovat, může na něj komise podat žalobu. Soud by pak Česko mohl odsoudit k vysoké pokutě.

Evropská komise po Dostálové chce, aby jí nejpozději do 28. května poslala detailní informace o českém zákoně, který cestovkám umožňuje lidem nevrátit jejich peníze, a aby "vysvětlila, jakým způsobem hodlá vaše země zajistit jeho soulad s evropským právem". "Veškerá sdělení Evropské komise bereme na vědomí, dopis zanalyzujeme a jsme připraveni na něj reagovat v termínu, který je v něm uveden," řekl HN mluvčí ministerstva Vilém Frček.

Dostálová večer přijetí dopisu potvrdila Radiožurnálu. "Spolu s dopisem zaslala doporučení, které umožňuje vydávat voucher za podmínky, že klient má právo na vrácení peněz. To náš voucher splňuje. Jsme zemí, kde je ochrana spotřebitele silná," řekla Radiožurnálu Dostálová.

Ministerstvo podle ní navíc plánuje podporu tuzemského cestovního ruchu. "Zaměstnavatelé i stát lidem přispějí. Zaměstnanci budou moct využít jakékoli ubytovací zařízení v republice," popisuje ministryně. "Chceme podpořit místa, která mají obrovský propad turismu, například lázeňství." řekla. Konkrétní částky podpory od státu se podle Dostálové pohybují v rozmezí od tří do pěti tisíc korun. OSVČ mohou poukázku využít v případě, že si na ni sami jakožto "zaměstnavatelé" přispějí.

Parlament odsouhlasil a následně prezident Miloš Zeman v dubnu podepsal zákon, podle kterého CK budou moci odložit vrácení peněz za zrušené zájezdy kvůli koronaviru s plánovaným odjezdem od 20. února do 31. srpna. Místo nich budou klientům vydávat poukazy. Na odložení platby by měla do 31. srpna příštího roku platit tzv. ochranná doba. Klienti, kteří do tohoto data poukaz nevyužijí, budou mít nárok na vrácení uhrazených záloh.

Poukaz můžou podle zákona odmítnout lidé spadající do takzvaných zvláště zranitelných skupin. Patří k nim senioři nad 65 let, zdravotně postižení, nezaměstnaní, rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené či lidé, kteří nemohou kvůli koronaviru pracovat. Sněmovna rozšířila tento okruh lidí také o osamělé samoživitelky a samoživitele a také o školy v případě školních zájezdů.