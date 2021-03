EK vyplatila Česku miliardu eur z programu podpory zaměstnanosti

Brusel/Praha - Evropská komise dnes vyplatila České republice miliardu eur (přes 26 miliard Kč) z úvěrového programu Evropské unie na podporu zaměstnanosti v mimořádných situacích (SURE). Oznámila to komise. Upozornila, že pro Česko je to první půjčka z tohoto programu.

Celkově dnes komise v rámci programu SURE uvolnila sedmi členským zemím EU ve formě půjček devět miliard eur. Kromě Česka dnes peníze získaly rovněž Španělsko, Chorvatsko, Itálie, Litva, Malta a Slovensko. Těchto šest zemí obdrželo peníze z programu již dříve.

Komise nástroj SURE financuje vydáváním sociálních dluhopisů. Půjčky z programu pomáhají členským státům řešit náhlé zvýšení veřejných výdajů na zachování zaměstnanosti. Konkrétně jim pomůžou pokrýt náklady, které přímo souvisejí s financováním režimů zkrácené pracovní doby a dalších podobných opatření, jež zavedly v reakci na koronavirovou pandemii, píše komise.

Z nástroje SURE dosud obdrželo 16 členských států ve formě půjček celkem 62,5 miliardy eur. Komise doposud navrhla finanční podporu 19 členským státům v celkové výši 90,6 miliardy eur, z čehož bylo zatím schváleno 90,3 miliardy eur pro 18 členských zemí. Česko by mělo celkově získat dvě miliardy eur.

"Pandemie ještě neskončila. Podniky po celé EU se stále potýkají s problémy. Jsme zde, abychom je podpořili. Chráníme lidi před virem a chceme chránit i jejich pracovní místa a příjmy," uvedla předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová.