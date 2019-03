Brusel - Americký internetový gigant Google dostal již třetí pokutu od Evropské komise za zneužívání svého postavení na trhu. Google má zaplatit 1,49 miliardy eur (38,2 miliardy Kč) kvůli omezování konkurentů na trhu s internetovou reklamou, oznámila dnes EK. "Dnešní rozhodnutí je o tom, jak Google zneužíval dominantního postavení, aby zabránil internetovým stránkám používat jiné zprostředkovatele než platformu AdSense," uvedla komisařka pro hospodářskou soutěž Margrethe Vestagerová. Stanovená pokuta odpovídá 1,29 procentu obratu Googlu v loňském roce.

"Všichni se shodneme na tom, že zdravé a prosperující trhy jsou v zájmu nás všech. V reakci na obavy Komise jsme v našich produktech už provedli celou řadu změn a během několika následujících měsíců budeme přinášet další aktualizace, které v Evropě ještě více zviditelní naše konkurenty," uvedl Google v reakci dnešní rozhodnutí EK.

Google podle EK upevňoval své dominantní postavení na trhu s reklamou ve vyhledávačích a chránil se před konkurencí, když majitelům internetových stránek, kteří využívali jeho službu AdSense for Search, ve smlouvě stanovil omezení bránící konkurenci umísťovat své reklamy na tyto stránky. To je podle antimonopolních pravidel EU nezákonné. Toto chování trvalo více než deset let a odpíralo dalším společnostem možnost konkurovat na základě zásluh a inovací, dodala Vestagerová. Inzerenti a majitelé stránek tak měli menší výběr a výsledkem toho pak mohly být i vyšší ceny, které museli platit inzerenti a které se nakonec promítli do cen konečným spotřebitelům.

Služba AdSense for Search umožňuje majitelům internetových stránek, aby se na jejich webu objevovaly reklamy na základě toho, co uživatelé těchto stránek vyhledávají. Služba funguje jako zprostředkovatel reklamy při internetovém vyhledávání. Google byl v letech 2006 až 2016 ve zprostředkování této reklamy v Evropském hospodářském prostoru nejsilnějším hráčem s podílem na trhu více než 70 procent, uvedla EK.

Loni komise vyměřila Googlu rekordní pokutu 4,34 miliardy eur za zneužívání dominantní pozice operačního systému Android. V roce 2017 dostal americký podnik od komise pokutu 2,42 miliardy eur za zvýhodňování své služby pro porovnávání obchodních nabídek.