EK: Společný nákup vakcín urchlil jejich vývoj a snížil cenu

Praha - Zastoupení Evropské komise v Česku se dnes ohradilo proti spekulacím o postupu komise při objedvávání a nákupu vakcín proti covidu. V tiskové zprávě zopakovalo, že EU předplatila během léta a podzimu vakcíny u firem, které byly ve vývoji nejdál, čímž její vznik hodně urychlila. Tím, že objednávala jako celek, měla EU lepší vyjednávací pozici a mohla také snížit cenu. Zastoupení vyjádřeními reagovalo na rozhovor premiéra Andreje Babiše (ANO) pro deník Právo, ve kterém předseda vlády souhlasil s konstatováním, že rozhodnutí dát se cestou společného nákupu očkování spíš brzdí.

Babiš otázce přitakal. "Ale představte si, že by 27 států EU začalo teď nakupovat a předhánět se. Věřili jsme tomu, že když jsme věc předfinancovali a vložili do evropského fondu loni v listopadu 310 milionů korun, tak vakcínu dostaneme," pokračoval. Současně uvedl, že Izrael, který je v očkování nejdál, dal údajně firmě Pfizer za jednu dávku vakcíny dvojnásobek toho co EU. A stejně jako Spojené státy reagoval rychle. Premiér se pozastavil také nad délkou schvalování další vakcíny od firmy Astra Zeneca.

Zastoupení uvedlo, že vakcínu je možné pustit na trh EU pouze tehdy, když ji schválí nezávislá Evropská agentura pro léčivé přípravky a její odborníci. Tento postup má zajistit bezpečnost vakcíny, což mimo jiné omezuje spekulace, zda "nebyla šita horkou jehlou". "Klíčovou prioritou Evropské agentury pro léčivé přípravky je bezpečnost vakcíny. A to je dobře. Nelze jí to vyčítat, měli bychom ji za to spíš chválit. Zejména v momentě, kdy průzkumy ukazovaly nedůvěru obyvatel: nechat očkovat se chtělo jen přes 40 procent Čechů," uvedlo zastoupení.

Podle Evropské komise bylo od počátku procesu jasné, že všechny vakcíny nevzniknou najednou. "Není možné je vyrobit naráz ani pro celý svět, ani pro celou EU. Budou přicházet postupně, jak to výrobní kapacity, které se budou samozřejmě postupně rozšiřovat, dovolí," uvedlo zastoupení.

První dodávka vakcíny Pfizer do Česka dorazila v sobotu 26. prosince. Šlo o symbolický počet 9750 dávek, který byl stejný pro všechny země EU. Před koncem roku ministerstvo povolilo používat z jedné lahvičky místo původně plánovaných pěti dávek až šest. Umožňuje to výrobce tím, že látky dává do lahvičky více, počítá se ztrátami při aplikaci. Druhá dodávka obsahovala 23.400 dávek, dorazila 30. prosince. Další dodávky dorazily do části vybraných nemocnic dnes.