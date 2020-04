EK prodloužila termín pro odpověď na audit ke střetu zájmů Babiše

Praha - Evropská komise prodloužila termín pro odpověď na audit ohledně střetu zájmů premiéra Andreje Babiše (ANO) o dva měsíce, tedy do 5. června. Uvedla to Česká televize na základě vyjádření ministryně pro místní rozvoj Kláry Dostálové (za ANO). Původně měla lhůta vypršet na konci tohoto týdne. Podle auditu má Babiš přímý i nepřímý vliv na svěřenské fondy, do kterých v roce 2017 vložil kvůli zákonu o střetu zájmů akcie svých firem Agrofert a SynBiol. Česku kvůli tomu hrozí, že přijde o unijní dotace. Babiš jakýkoli střet zájmů popírá.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) požádalo Evropskou komisi o odklad pro odpověď na auditní zprávu kvůli šíření koronaviru. "Důvodem je současná situace, v jejímž důsledku jak české, tak evropské orgány prioritně usilují o rychlou úpravu podmínek využívání fondů Evropské unie jako pomoci ekonomických dopadů pandemie," sdělil už dříve mluvčí MMR Vilém Frček serveru iROZHLAS.cz. Na odpovědi pro Brusel ale podle něj stát dále pracuje. Evropská komise předala stálému zastoupení ČR při Evropské unii český překlad auditu, týkajícího se dotací ze strukturálních fondů pro Agrofert, na začátku února. Tehdy začala dvouměsíční lhůta, v níž se Česko mělo ke zprávě vyjádřit. Originál textu, podle něhož je Babiš ve střetu zájmů, dorazil do Česka již na konci listopadu.

Babiš má podle unijního auditu dále zájem na hospodářském úspěchu holdingu Agrofert. Podle auditorů to ovlivnilo nestrannost rozhodování premiéra, protože z titulu svých politických funkcí rozhodoval o záležitostech týkajících se unijních fondů. Evropské dotace udělené holdingu od účinnosti nyní platné verze zákona o střetu zájmů, tedy od února 2017, jsou tak podle auditu v rozporu se zákonem. Česko by tak mohlo na dotacích přijít o několik stovek milionů korun.