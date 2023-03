EK představí návrhy na podporu zelené ekonomiky a soběstačnosti EU

Brusel - Evropská komise dnes představí sadu návrhů, jejichž cílem je podpořit zelenou ekonomiku a posílit evropskou soběstačnost v produkci strategických surovin a materiálů. Brusel jimi hodlá reagovat na masivní americkou podporu klimaticky čisté výroby a omezit vliv Číny na produkci důležitých technologií.

Podle předsedkyně komise Ursuly von der Leyenové se unijní exekutiva chystá mimo jiné usnadnit veřejnou podporu a schvalování projektů zaměřených na rozvoj elektromobility nebo obnovitelných zdrojů energie. Norma určená k podpoře čistého průmyslu (Net Zero Industry Act) má stanovit povinné zastoupení evropské produkce některých klimaticky šetrných technologií.

Další z chystaných návrhů by podle informací uniklých do médií měl otevřít cestu k vytvoření evropského orgánu, který by koordinoval plány na produkci a zpracování strategických surovin typu lithia či kobaltu v Evropě. Komise by podle pracovní verze návrhu normy o strategických surovinách (Critical Raw Materials Act) chtěla, aby země EU do konce desetiletí produkovaly desetinu své každoroční spotřeby a zpracovávaly až 40 procent. Komise chce také zveřejnit pravidla umožňující co nejrychlejší rozšíření produkce a využívání ekologicky čistého vodíku.