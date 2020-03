EK představí klimatický zákon, s komisaři zasedne Thunbergová

Brusel - Evropská komise dnes přestaví návrh takzvaného klimatického zákona, který má Evropskou unii do poloviny století dovést k uhlíkové neutralitě. Komisaři na své dnešní zasedání, kde budou o chystaném nařízení jednat, symbolicky pozvali klimatickou aktivistku Gretu Thunbergovou. Podle některých diplomatů nečeká přinejmenším jednu z částí návrhu v členských zemích příliš vstřícné přijetí.

Nová regulace má být základním pilířem Zelené dohody pro Evropu, tedy dlouhodobé strategie přechodu k ekologicky šetrnému způsobu života, kterou chce prosadit předsedkyně EK Ursula von der Leyenová.

Návrh počítá s tím, že nejpozději do poloviny století bude na území EU produkce skleníkových plynů vyvážena opatřeními, která vynulují celkové emise. Mezi ně patří například výsadba stromů či budování technologií absorbujících plyny. K dosažení stavu označovaného jako uhlíková neutralita se na prosincovém summitu EU zavázali lídři všech členských zemí vyjma Polska. To chce stejně jako další země včetně Česka co nejdříve znát cenu, kterou bude stát přechod ke klimaticky odpovědnému hospodářství, a jak Brusel s těmito výdaji členským státům pomůže.

Navrhované nařízení přitom dává komisi možnost rozhodovat o případných úpravách krátkodobých klimatických cílů EU bez přímého souhlasu členských států a Evropského parlamentu, což patrně vyvolá v některých zemích odpor.

Mezi komisaře dnes zavítá švédská studentka, která je tváří globálního hnutí mladých lidí snažících se přimět politiky k aktivnímu boji proti klimatických změnách. Thunbergová po zasedání komise odpoledne pronese řeč v Evropském parlamentu a setká se s jeho předsedou Davidem Sassolim.