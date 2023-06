EK poslala do Varšavy dopis požadující vysvětlení zákona o ruském vlivu

Brusel - Evropská komise dnes odeslala do Varšavy dopis požadující vysvětlení kontroverzního zákona o ruském vlivu. Exekutiva Evropské unie tím formálně zahájila řízení s Polskem, které na reakci místo obvyklých dvou měsíců dostalo jen 21 pracovních dnů. EK to uvedla v tiskové zprávě. Norma, která zřizuje komisi oprávněnou zakázat politikům výkon veřejných funkcí, podle Bruselu mimo jiné neúměrně zasahuje do demokratického procesu v Polsku. Zákon by podle kritiků mohl bez soudu zabránit politickým oponentům vládnoucí strany ve výkonu veřejných úřadů.

Polský prezident Andrzej Duda po předchozích námitkách ze strany Evropské unie a Spojených států minulý pátek oznámil, že zákon navrhuje změnit. Předtím jej sice podepsal a norma tak poslední květnový den začala platit, prezident ale zároveň uvedl, že ji pošle k posouzení ústavnímu soudu. Podle Dudy by v komisi neměli zasedat poslanci, ale odborníci.

Evropská komise po analýze zákona dospěla k závěru, že porušuje několik ustanovení unijního a mezinárodního práva. Je mezi nimi princip demokracie, právo na účinnou soudní obranu i na ochranu osobních údajů.

"Aktivity komise, například vyšetřování nebo veřejná slyšení, hrozí vážně poškodit reputaci kandidátů ve volbách," uvedla dnes EK.

Varšava má nyní 21 pracovních dnů na reakci. Pokud její odpověď Brusel neuspokojí, může řízení pokračovat a skončit až podáním žaloby k unijnímu soudu.

Polský ministr pro záležitosti EU Szymon Szynkowski vel Sęk ve středu uvedl, že Varšava na výtky Bruselu odpoví argumenty. Cílem zákona je podle něj prozkoumat a omezit ruské vlivy v Polsku a v Evropě.