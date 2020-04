EK podpoří kurzarbeit 100 miliardami eur

Brusel - Evropská komise (EK) dnes zveřejnila další balíček podpůrných opatření, která mají pomoci ekonomikám vzpamatovat se z nejtěžších dopadů koronavirové krize. Brusel v rámci nového sytému podpory krátkodobého zaměstnávání nabízí členským zemím až 100 miliard eur (zhruba 2,7 bilionu Kč), které si chce komise vypůjčit s použitím vládních záruk. EK chce také rozšířit už vytvořený krizový investiční fond o další peníze určené na kohezní politiku. Hodlá také nabídnout zemědělcům pružnější čerpání peněz z fondů společné zemědělské politiky.

"Každé dostupné euro v rozpočtu EU bude využito na řešení koronavirové krize. Všechna pravidla budou uvolněna, aby umožnila rychlý a efektivní tok peněz," prohlásila dnes předsedkyně komise Ursula von der Leyenová, která nový balíček opatření představila.

Komise podle ní podpoří takzvaný kurzarbeit, díky němuž si budou moci udržet práci lidé v odvětvích, kde by jinak byly firmy nuceny kvůli problémům způsobeným pandemií propouštět. Systém podpory označený zkratkou SURE má pomoci vládám všech zemí, kterým chce komise poskytnout finance do celkové zmíněné výše. Aby si mohla půjčit na trhu, chce využít garancí poskytnutých samotnými vládami, což musí schválit členské země. Finanční podporu kurzarbeitu již oznámily vlády několika států včetně Česka.

Komise chce k dosavadním 37 miliardám eur (zhruba bilion Kč) z kohezní politiky, které už vyhradila na nouzové použití, uvolnit další peníze původně určené na rozvojové projekty, jež by měly nově sloužit pro zdravotnictví a zasažená odvětví v jednotlivých státech.

Brusel také vyčlení na nouzové potřeby spojené s krizí další tři miliardy eur, z nichž část půjde na nákup zásob ochranných prostředků a lékařského vybavení.