Brusel - Právníci Evropské komise (EK) podezírají českého premiéra Andreje Babiše ze střetu zájmů a z porušení unijních pravidel. Píše to britský deník The Guardian a francouzský list Le Monde s odvoláním na uniklou zprávu právní služby komise. Předmětem vyšetřování jsou dotace udělené firmám holdingu Agrofert. Babiš ČTK sdělil, že analýzu pro Evropskou komisi zatím neviděl, ale střet zájmů popírá.

Podle Guardianu čeští daňoví poplatníci čelí hrozbě, že budou muset uhradit alespoň část z 82 milionů eur (2,1 miliardy Kč), které byly Agrofertu vyplaceny v tomto roce. Konečný účet by údajně mohl být mnohem vyšší.

Aktuální obvinění se týká evropských dotací vyplacených letos impériu Agrofert, což je konglomerát 230 zemědělských, potravinářských a chemických firem, píše The Guardian. Podle listu to ještě zvýší tlak na Babiše, který čelí rovněž obvinění ze zneužívání unijních dotací.

Podle právního posudku, z něhož deník cituje, je Babiš v situaci, kterou lze označit za střet zájmů, protože veřejní činitelé a politici by neměli čerpat z unijních fondů, které v posledku kontrolují.

Úředníci Evropské komise údajně vyšetřují i desítky milionů dalších dotací udělených Agrofertu od roku 2013. Komise, která dohlíží na udělování dotací zemědělcům a chudším regionům, začala vyšetřovat Agrofert po tvrzení protikorupčních aktivistů, že mají důkazy o tom, že Babiš je nadále vlastníkem Agrofertu a příjemcem souvisejících výhod, což je v rozporu s českým i unijním právem, podotýká The Guardian.

Právníci EK podle listů The Guardian a Le Monde zkoumali, zda Babiš porušil předpis z letošního roku týkající se evropských fondů. Jejich právní názor však naznačuje, že Babiš možná byl ve střetu zájmů už jako ministr financí podle starších finančních pravidel EU.

Belgický europoslanec za Zelené a člen výboru pro kontrolu rozpočtu Bart Staes řekl, že Babiš by se měl buď oprostit od všech vazeb na Agrofert, nebo odstoupit. "Teď nastal čas, aby komise konala," cituje The Guardian politika, který působí ve výboru pro kontrolu rozpočtu 19 let a tvrdí, že podobný případ, který by se týkal vrcholného politika země EU, ještě nezažil.

Babiš v e-mailu zaslaném britskému deníku označil analýzu EU za lži a obvinil protikorupční organizaci Transparency International, která u Evropské komise podala příslušný podnět, z "šíření nesmyslů".

V pátek městský úřad v Černošicích zahájil správní řízení s Babišem kvůli podezření ze spáchání přestupku proti českému zákonu o střetu zájmů. Babiš podle informací na webových stránkách radnice čelí podezření, že stále ovládá média spadající dříve pod Agrofert. Podnět odeslala v srpnu na černošický úřad Transparency International ČR. Podle ní Babiš ovládá holding Agrofert i po převedení do svěřenských fondů a vlastnictvím médií porušuje zákon.

Podle deníku Le Monde právní služba Evropské komise vypracovala svou zprávu z 19. listopadu v reakci na žádost Generálního ředitelství EK pro regionální politiku (DG Regio), podle něhož Babiš patrně sám ovládá dva svěřenecké fondy, do nichž převedl části společností Agrofert a Agrofert Group.

Ve zprávě právní služby Evropské komise podle listu Le Monde stojí, že firmy spadající pod Agrofert Group čerpaly v roce 2013 z evropských strukturálních fondů přibližně 42 milionů eur a loni 82 milionů eur.

Babiš odmítá, že je kvůli dotacím pro Agrofert ve střetu zájmu

Premiér Babiš odmítl, že může být kvůli dotacím pro konglomerát svých někdejších firem Agrofert ve střetu zájmů. ČTK sdělil, že analýzu pro Evropskou komisi neviděl a jeho právníci ji okomentují až po oficiálním vyjádření EK. "V žádném střetu zájmu nejsem, chovám se přesně podle zákona, tak jak jej přijal parlament a po mně český právní systém na základě lex Babiš vyžadoval. Svěřenské fondy neřídím ani neovládám," uvedl současně.

Dodal, že ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO) před měsícem požádala ministra spravedlnosti Jana Kněžínka (za ANO) o právní analýzu věci. "Je připravená a v pondělí ji projedná vláda," uvedl.

Poznamenal také, že analýzu právníků Evropské komise zatím neviděl, dozvěděl se o ní z médií, kam unikla dřív, než měl možnost se s ní seznámit. Vychází tedy jen z publikovaných úryvků zprávy.