EK patrně doporučí zablokování fondů Maďarsku, reformy nestačí, píší média

Brusel - Evropská komise patrně členským státům Evropské unie doporučí, aby Maďarsku zablokovaly vyplacení části peněz z evropských regionálních fondů kvůli nedostatečným reformám v oblasti právního státu. Ve středu večer to uvedlo několik médií s odvoláním na zdroje obeznámené s hodnocením maďarských reformních kroků. Unijní exekutiva podle nich sice zároveň směřuje ke schválení maďarského plánu obnovy nutného k uvolnění miliard z mimořádného krizového fondu, jejich vyplacení ale podmíní dalšími zlepšeními v kontrole čerpání peněz. Podle informací ČTK by komise obě hodnocení měla zveřejnit příští středu. Premiér Viktor Orbán dnes řekl, že Maďarsko splnilo všechny své závazky vůči Evropské komisi.

Orbánova vláda je dlouhodobě terčem kritiky Bruselu i řady členských zemí kvůli systému rozdělování unijních peněz, který podle nich není dostatečně zabezpečen proti korupci a klientelismu. Komise proto v září navrhla zablokovat 7,5 miliardy eur (183 miliard korun) náležících Maďarsku z fondů určených na rozvoj regionů. Zároveň z podobných důvodů Budapešti zatím neumožnila přístup k fondu obnovy, z něhož má dostat 5,8 miliardy eur.

Maďarsko, jehož ekonomika je v problémech a potýká se s nejrychleji rostoucí inflací z celé unie, se zavázalo do minulého týdne provést sadu 17 reforem, které podle tamní vlády vycházejí z komunikace s Bruselem. Agentura Bloomberg, web Politico a list Financial Times však s odvoláním na činitele informované o hodnocení těchto kroků píší, že je komise vidí jako nedostatečné. Podle jednoho ze zdrojů se komise kloní k zablokování celé navržené částky z regionálních fondů. Plán obnovy by sice mohla formálně schválit, vyplacení peněz však podmínit dalšími 27 zlepšeními v oblasti vlády práva.

Maďarský premiér Orbán dnes na tiskové konferenci po jednání premiérů Visegrádské skupiny (V4) v Košicích řekl, že podle něj byly "odstraněny všechny překážky" na cestě k tomu, aby Maďarsko evropské peníze získalo. "Maďarsko se s komisí shodlo na všech 17 požadavcích. Jejich zavedení jsme doložili," řekl Orbán podle agentury MTI.

Komise by měla představit analýzu efektivity maďarských reforem příští středu. Kolegium komisařů by v tento den mělo zároveň schválit maďarský plán obnovy a stanovit ony milníky, jejichž plněním bude podmíněno vyplacení peněz z fondu obnovy. Podle zdroje ČTK by v případech strukturálních peněz i fondu obnovy mělo jít o tytéž požadavky týkající se dalšího zlepšení kontroly čerpání z unijního rozpočtu.

Definitivní rozhodnutí o blokaci kohezních fondů bude na členských zemích EU. Podle původního plánu měli otázku řešit ministři financí na zasedání svolaném českým předsednictvím na 6. prosince. Zatím však není jasné, zda jim bude stačit týden na posouzení závěrů komise. Krajní termín, do něhož musejí rozhodnout, je 19. prosince. Podle unijních zdrojů proto není vyloučeno, že dojde na mimořádné jednání ministrů.

Maďarsko už v rámci reforem přijalo pravidla pro zlepšení spolupráce s Evropským úřadem pro boj proti podvodům (OLAF) či správy veřejného majetku. Zřídí také nový orgán pro boj proti korupci, podvodům a střetu zájmů. Někteří činitelé komise dříve dávali najevo, že by tyto kroky mohly být dostačující.

Naproti tomu europoslanci považují většinu přijatých opatření za neadekvátní. Evropští zákonodárci dnes výraznou většinou hlasů schválili usnesení vyzývající komisi, aby peníze Maďarsku neuvolňovala. "Peníze jsou jediným jazykem, kterému Orbán rozumí. Vyzýváme komisi a radu (členské země), aby držely pevný postoj v otázce vlády práva," prohlásil německý zelený europoslanec Daniel Freund.

Řada médií spekuluje o tom, že Budapešť zbytek EU vydírá blokováním návrhů od finanční podpory Ukrajiny až po minimální globální daň pro firmy. Maďarští vládní politici dávají v posledních dnech najevo, že reformy považují za dostatečné a že očekávají odblokování fondů.

Šéf Orbánova úřadu Gergely Gulyás dnes podle agentury Reuters řekl, že Budapešť předpokládá vyplacení části kohezních peněz i prvních financí z mimořádného fondu v příštím roce. Půjde však podle něj jen o menšinu prostředků, které Maďarsko od EU v roce 2023 dostane. Zhruba polovinu z očekávaných sedmi miliard eur budou tvořit peníze z již skončeného sedmiletého programového období 2014 až 2020, na něž se omezení spojená s právním státem nevztahují.