EK navrhla na příští rok mimořádně vysoký rozpočet 311 miliard eur

Brusel - Rozpočet Evropské unie navýšený o mimořádný fond obnovy by měl v příštím roce počítat s celkovými výdaji 311,3 miliardy eur (7,9 bilionu Kč). Navrhla to dnes Evropská komise, podle jejíhož plánu budou granty pro členské země z bezprecedentního krizového balíku tvořit 143,5 miliardy eur. Dalších 167,8 miliardy půjde z unijní kasy na běžné rozpočtové výdaje. Předsedkyně komise Ursula von der Leyenová prohlásila, že by Brusel mohl příští týden schválit první národní plány obnovy, na jejichž základě budou země peníze z fondu dostávat.

EU chce nebývale vysokými rozpočtovými výdaji pomoci členským zemím oživit ekonomiku, která v době koronavirových omezení zaznamenala rekordní propad. "Naší hlavní prioritou je vrátit Evropu do správných kolejí, urychlit její oživení a připravit ji na budoucnost,“ řekl dnes k navrhované výši výdajů komisař pro rozpočet Johannes Hahn.

Komise v současné době chystá vydání prvních dluhopisů, jejichž prostřednictvím chce mimořádné náklady financovat. Celkově by v rámci přímých dotací ze 750miliardového fondu měla v letos a v příštích dvou letech rozdělit 390 miliard eur, zbytek tvoří výhodné půjčky.

Unijní exekutiva po státech chce, aby investice z fondu sladily se společnými prioritami EU, mezi nimiž jsou například povinné podíly peněz věnovaných na klimaticky šetrné či digitalizační projekty.

"Od příštího týdne začne komise schvalovat národní plány, aby je mohla odsouhlasit Rada EU. Je to historický počin," řekla dnes europoslancům von der Leyenová s odkazem na vůbec první společný dluh, na němž se lídři unijních zemí shodli během čtyřdenního summitu loni v červenci.

Mezi prvními své plány předložily koncem dubna země jako Německo či Francie, jejichž strategie by tak mohly patřit k těm nejdříve schváleným. Česko odevzdalo plán minulý týden jako jeden z posledních států. Na odsouhlasení plánů má komise nejvýše dva měsíce, potom dostanou měsíc na jejich potvrzení členské země v Radě EU.