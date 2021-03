EK navrhla covidové pasy, mají lidem do léta otevřít hranice

Brusel - Usnadnit lidem v Evropské unii cestování a pomoci strádajícímu turistickému ruchu má jednotný "covidový pas", jehož parametry dnes navrhla Evropská komise. Jednodušší cesty přes hranice, které komplikuje pandemie, by s ním měli od léta mít lidé očkovaní, s negativním testem či protilátkami proti covidu-19. V příštích měsících se ovšem na přesné podobě pasů budou muset shodnout členské státy, které se dosud nesjednotily například na vzájemném uznávání testů.

Digitální zelený certifikát, jak osvědčení nazývá komise, bude postaven na trojici kritérií, která budou mít stejnou váhu: očkování, negativní PCR či antigenní test, a přítomnost protilátek v těle. Každý členský stát se podle návrhu bude moci rozhodnout, jaké stanoví podmínky pro majitele osvědčení, budou však muset být pro všechny lidi stejné.

"Naším hlavním cílem bylo připravit uživatelsky jednoduchý, nediskriminační a bezpečný nástroj, který plně zajistí ochranu dat," uvedla místopředsedkyně EK Věra Jourová. Pas má obsahovat pouze jméno, datum narození, datum vydání a údaje o očkování, testu či prodělání nemoci. Úřady zemí budou mít povinnost jej vydávat zdarma.

Zásadní debata se v komisi vedla o tom, zda umožnit zemím uznávat vakcíny, které zatím v EU nejsou autorizované, jako je ruský Sputnik V. Na to tlačí zejména Maďarsko, které již začalo ruskou látkou očkovat, ve skladu ji má i Slovensko a o jejím nákupu debatují politici také v Česku. Podle dnešního návrhu budou muset všechny země uznávat pouze očkovací látky schválené v unii, "členské státy se ale budou moci rozhodnout, zda navíc akceptovat i jiné vakcíny".

Unijní exekutiva zdůraznila, že certifikát nebude diskriminovat lidi, kteří se nemohou nebo nechtějí nechat očkovat. Zároveň nemá být omezen ani pohyb těch, kteří pas vlastnit nebudou.

Certifikát má existovat v digitální i papírové podobě. Aby jej lidé mohli začít používat před letní turistickou sezónou, musí jej schválit členské země a Evropský parlament. Přestože má podporu většiny zemí jižní a střední Evropy včetně Česka, očekávají se mezi státy dlouhé diskuse o konkrétních podrobnostech osvědčení.

Státy se například více než půl roku neúspěšně dohadují o vzájemném uznávaní testů. Pro úspěšné zavedení pasu se také budou muset sjednotit na tom, jak dlouho po očkování či po prodělání nemoci považovat lidi za imunní.

Lídři unijních zemí po únorové videokonferenci hovořili o tom, že by se na detailech certifikátu chtěli dohodnout do tří měsíců. Rychlou snahu ke shodě dává najevo také velká část europoslanců. "Jednotný dokument o očkování, imunitě nebo negativním testu je šance, jak pomoci nejen ekonomice, ale i přeshraničním pracovníkům a rodinám žijícím na obou stranách hranice. Jednostranná opatření přijímaná 27 státy nejsou v schengenu řešením," prohlásil dnes český europoslanec Stanislav Polčák z nejsilnější lidovecké skupiny v EP, který chce usilovat o co nejrychlejší schválení dokumentu. Řada zemí už dala najevo, že v případě neúspěchu návrhu společného řešení zavedou osvědčení vlastní.

Celounijní pas podporují i zákonodárci dalších stran, z nichž někteří upozorňují na jeho možné budoucí využití ke vstupu na kulturní či sportovní akce. "V tom směru se přikláním k tomu, aby o jeho dalším využití rozhodoval každý stát samostatně. Určil kam a za jakých podmínek lze pas využít, zhodnotil všechna rizika," uvedla místopředsedkyně EP Dita Charanzová z liberální frakce.

Podle komise by pas měl platit pouze dočasně do chvíle, kdy Světová zdravotnická organizace vyhlásí konec covidové pandemie.

Jednotné covidové pasy by se v Evropě mohly začít používat zhruba od konce května či od června. Na dnešní tiskové konferenci to řekl ministr zahraničí Tomáš Petříček (ČSSD). Jde podle něj o dočasné řešení. Jakmile Světová zdravotnická organizace (WHO) konstatuje, že koronavirová pandemie skončila, je cílem se vrátit k běžným podmínkám cestování, uvedl.

Podle šéfa české diplomacie je klíčové, že jednotlivá kritéria by měla mít stejnou váhu. Zároveň se předběžně počítá s digitální i papírovou podobou certifikátů, jež by mohly fungovat na bázi QR kódů. Předpokladem též je, že půjde o jednotný certifikát v angličtině. Evropská komise podle Petříčka vzala též v potaz požadavek na zajištění ochrany osobních údajů. V rámci covidového pasu se budou evidovat pouze nezbytné informace, jako je jméno, datum narození, případně relevantní informace o splnění podmínek pro cestování. "Jedná se o dočasné řešení. Evropská komise se vyjádřila, že ve chvíli, kdy WHO bude konstatovat, že pandemie skončila, tak by měl skončit i covid pas a měli bychom se vrátit k normálním podmínkám pro cestování," řekl Petříček. Nástroj je podle něj důležitý nejen kvůli turismu, ale zejména pro obchodní jednání, pracovní cesty či návštěvy příbuzných po Evropě. Ministr věří, že se členské státy na přesné podobě covidových pasů shodnou. Pokud by se tak nestalo, bude chtít Česko individuálně jednat se státy, které certifikáty hodlají zohledňovat. "Z mého hlediska je ideální celounijní platnost, protože jedním z důvodů je, abychom se vrátili k dodržování základních práv občanů Evropské unie, a to je svoboda pohybu v rámci Evropské unie," dodal ministr. Návrh na zavedení certifikátů uvítala i ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová (za ANO). "Věřím, že to bude významný krok k obnově cestovního ruchu," poznamenala na twitteru.